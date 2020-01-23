林鄭：習近平三稱不以香港示威收緊管治 林和立直斥是謊言

香港行政長官林鄭月娥接受美國媒體訪問時指出，中國國家主席習近平曾經三次作出保證，不會以香港的反修例示威為由，收緊對香港的管控。中國事務專家林和立直斥這是謊言，因為四中全會的決定和北京駐港大員駱惠寧均已表明，會加強對港管控。而習近平三次作出「口頭保證」，只是憂慮香港富商和專才流失。

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正在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會的林鄭月娥當地時間21日接受彭博新聞專訪，她反駁外界指北京中央政府會因應香港的反修例風波而收緊對港管控的猜測，指這些指控並不真確，中央政府已不時表示，希望香港成功落實「一國兩制」和高度自治。過去數月，她三次與習近平會面時，對方都很清晰地表達中央的有關立場。

林和立向本台指出，這純屬謊言，去年杪舉行的中共十九屆四中全會，公報已罕有提及香港，並決定要在香港「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」；而中央政府駐港聯絡辦公室(中聯辦)主任駱惠寧本月9日「拜會」林鄭月娥時，更直接要求港府「進一步」止暴制亂，這明顯是在「壓香港」，收緊對港管控。他續稱，曾任兩省省委書記的駱惠寧亦有此經驗和地位加強對港管控，而駱數次談話亦反映他比其前任強硬。

他又說，若林鄭月娥沒有假傳聖旨，那末，習近平三次口頭說不藉反修例風波加強對港管控，只是憂慮富商巨賈和專業人才「走佬」，借林鄭月娥派定心丸。不過，習近平儘管作出口頭保證，實質上還是會加強管控。

另外，林鄭月娥亦在專訪中被問及為何堅拒就反修例風波成立獨立調查委員會以及警方犯錯卻沒有人須停職時表示，如果警方有犯錯，一定會受法律檢視，警員不可能凌駕法律，在過去的佔領中環行動和其他示威中，已有8名警務人員遭檢控或判囚。

林鄭月娥所指的8名警務人員，顯然不是對應記者所問的反修例風波中的警員行為。由於反修例風波中執勤的警務人員沒有像過往般顯示編號和委任證，又蒙面執法，市民根本無法辨認不當執法者是誰，亦因此無從作出投訴。投訴人即使透過司法程序索取涉事警員的身分，至今亦未有成功個案，包括去年9月29日懷疑被警員用橡膠子彈射傷右眼的印度尼西亞女記者。

林鄭月娥出席論壇期間，曾與新加坡總理李顯龍和盧森堡首相貝特爾會面，強調香港過去幾個月雖然面對前所未有及暴力升級的示威活動，但作為亞洲金融中心，香港根基依然穩固，有信心香港可以克服當前困難。而為了進一步開拓香港和盧森堡在金融業的合作空間，特首邀請貝特爾考慮出席明年的第十四屆亞洲金融論壇。