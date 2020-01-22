中國最高領導人習近平首次就武漢肺炎表態後，產生了一個“地動山搖”的決定，從周四起，武漢鐵路航空全部停止，“只進不出”，以期減緩這座中國中部大都爆發的病毒向它地蔓延。於此同時，原本決定是否宣布武漢肺炎已觸發全球衛生緊急狀態的世界衛生組織，將緊急閉門會議再延長24小時。

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中國當局作出的是一個激進極端的決定：1100萬武漢人，再也不能在找不到一個特別理由的情況下走出本城。也就是“只進不出”，按照官方通報的話說，市民無特殊原因“不要離開武漢”。

這樣一個“斬釘截鐵”的命令，當局如何說服民眾，不要恐慌，不要試圖“逃離”，是一個十分嚴重的問題，網上已經有當地人說，“寧可逃走，不願等死”，這話雖然說的很絕，但想想千萬人遭圍城，是一件很恐怖的事。

周三緊急召開閉門會議，研究是否就武漢肺炎傳播情形宣布進入全球健康緊急狀態的世界衛生組織，稱讚中國的決定“太厲害了!” 認為它將會減少武漢以外的感染。

武漢圍城，當局的目標是為了減緩病毒向其他地方擴散，但是有人質疑，武漢當地的醫療機構這兩日已傳出無法應對激增的患者，一些網民留言說，患者通宵在醫院排隊候診，還有的被醫院輕易打發，當局一定要關注武漢封城以後可能會產生的人道災難。

一位名叫弦子的網民說，“感到疑問的是市內交通為什麼要停掉？明眼人都看得出來市內醫療系統已經撐不下去，停掉地鐵公交各單位企業怎麼維持？普通醫護工作者要怎麼上班？普通病人要如何就醫？病人家屬如何探望？老人病患要如何就醫？”“而且，凌晨兩點發通知，對此一無所知的醫務工作者明天上午怎麼到崗？”“武漢三鎮橫跨長江，大到常人無法想象，去掉市內交通系統，整座城將面臨癱瘓。”

這位網民還說：“武漢人是給大家添麻煩了，現在城門一關武漢人出不去？我們沒想出去，我們問的是我們自己的生活怎麼繼續下去？何必看人蒙難還要落井下石？”有網民不平地說：“這不是擺明了告訴市民不跑就等死嗎? 是想引起大規模恐慌啊…”

另外一位網民認為：“封城已經晚了，至於為什麼晚，根本原因就是拖報、瞞報、官僚主義。當地的行政水平之低在這次事件中暴露無遺。例證是，他們現在還有精力控評。那麼留在武漢的居民會怎麼樣？我認為，情況很可能會非常慘烈。現在光宣布封城，沒提生活物資的保障，物價的平抑，衛生用品的調運，說明來不及想這些問題，只是先想着把全國範圍的輸入性病例先降下來再說。而武漢建隔離區的速度恐怕是趕不上傳染速度的。留在武漢本地的，被感染了恐怕也無法及時收治…”

也許是中國這一“厲害的決定”讓世衛組織延長了會議，該組織本來應在這一會上作出一個決定，是否宣布武漢肺炎已觸發全球衛生緊急狀態。世界組織或許在觀望，從周四國際標準時間11時起繼續開會。

但是，一個超過千萬人的巨型城市，市內公交禁令能夠維持多久令人生疑，如果強行維持，會不會導致城市無法運轉，釀成嚴重的人道災難？

目前，這一與17年前在中國大陸導致348人，香港298人，台灣84人，全球逾800人死亡的非典也叫薩斯是同一個家族的武漢肺炎已經傳播向亞洲數國，美國也已發現首例。

根據中國官方最新數據，武漢肺炎已導致17人死亡。確診感染病毒人數超過500人，情勢還在繼續惡化。