武漢封城 疫情或已失控 焦慮增高

中國武漢今天1月23日10點開始封城，只能進不能出。1千1百萬武漢人被隔離。現距發現第一個新冠狀病毒肺炎病例已超一個月，中國近半省份和港澳台美日等地都發現了武漢冠狀病毒攜帶者，疫情似乎正在失控…。

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武漢疫情指揮部第一號通告宣布：從2020年1月23日10時起，全市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營；無特殊原因，市民不要離開武漢。機場、火車站離開武漢的通道暫時關閉。恢復時間另行通告。通告稱，此舉是為遏制新型冠狀病毒疫情傳播蔓延，確保民眾安全。

此時距武漢海鮮市場爆發不明肺炎已超過一個月。這種來自海鮮市場野味檔的致命病毒迅速變異，在人群中傳播，擴散到中國其他省份和多個國家，武漢的疫情似乎正在失控。

中國當局宣稱沒有“人傳人”的證據一個多月，直到流行病專家鍾南山院士去武漢考察，於本周初在中國央視宣布這款病毒可以“人傳人”。然後官方宣布的感染者人數兩天猛增一倍，超過500人，官方承認的死亡人數也從3人增到17人。

有分析指，實際感染人數可能更多，原因是一些患者並沒有被納入醫院的統計。比如三聯周刊的實地調查引述一名護士透露，很多醫院不收海鮮市場的肺炎病人住院。一名沒說實話的海鮮市場老闆黃昌表示，他的出院單沒有註明新冠狀病毒肺炎。

在武漢當局宣布封城決定的前一天，一位中國網友透露，鍾南山院士認為，此次疫情將比2003年的非典更危險…，預計高發時段是“二月底至三月底”。他建議武漢封城，被有關領導拒絕。因此，他決定不再接受任何媒體採訪。

武漢的焦慮情緒逐漸升高，法廣RFI特派記者拉加德（Stéphane Lagarde）今天23日發自武漢的報道介紹，漢江與長江交彙處的漢口，咖啡吧，商店，酒店都空了。華南海鮮市場在病毒爆發後已被封鎖和監視，其他農貿市場這星期開始也被關閉。一名年輕男子說： “是的，我當然很害怕，因為你一發熱，然後就不能呼吸了”。

在一個商業中心的溜冰場里，只有一名小女孩在玩。接待櫃檯的青年女子Cheerwin表示，這幾天漢口的情況比以前嚴重了，家長不再帶孩子出門，擔心孩子可能會染上病毒。而她目前倒不害怕，她認為，如果孩子能來溜冰場玩，就說明他們身體是健康的，所以沒有擔心的必要。