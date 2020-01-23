武漢淪陷 習近平在雲南遙控 李克強在青海慰問 被問恤民之心何在

武漢肺炎這麼嚴重，給中國和世界帶來這麼大的不安。國家領導人按理應該前往視察，安撫民心才是。但是，中國國家主席習近平和李克強的做法引發議論。一個在雲南“遙控”，一個在青海關懷“武漢肺炎”。

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根據新華社報道，李克強1月21日來到青海紅十字醫院對醫護人員說，“你們是人民生命健康的守護者，救死扶傷是你們的光榮使命。新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生以來，病例數在增加，必須及時有力有效遏制疫情蔓延。醫護人員身處第一線，你們要在疫情防控中做好救治，也要做好自我防護。”

李克強還強調，正值春運，人口密集流動，即便青海山高地遠，也同樣要強化風險意識，“把該做的工作做在前面”。

青海預防做在前面很好，武漢現在可是馬後炮了，亡羊補牢，政府總理應該去那裡慰問關心才是，至少讓背上“武漢肺炎”惡名的武漢人得到一點寬慰，要不真讓武漢人覺得對不起全國人民似的。

李克強到青海醫院視察，要求做好“武漢肺炎”防疫。引起網民批評李克強“擺拍”，不專業，連口罩都不戴。還有網民批評，不管中國發生多大災難，中國官員都能氣定神閑，笑容滿面，“甚至還能把喪事變成喜事”。

北京學者榮劍表示，“親臨災難現場，這是國家領導人的應有姿態，雖然其形式意義大於實質意義，但這樣的形式必須及時作出，否則，何以體現當國者與民共患難。令人不解的是，新時代以來這樣的場景很少出現，武漢疫情蔓延，國人期待領導人有個姿態，誰知一個去了雲南，一個去了青海，遙控指揮何止是隔靴撓癢，恤民之心何在？”

習近平做什麼去了，根據央視報道，“中華民族傳統節日春節來臨之際，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平19日、20日視察駐雲南部隊，深入邊防一線，看望慰問官兵……”

有的網民自然又想起江澤民、胡錦濤、溫家寶凡有大災難，總是親臨現場在第一線慰問的場景。有網民說，“江1998年長江流域爆發大洪水去一線做指揮動員。胡溫在汶川大地震發生後第一時間趕去受災現場慰問災情。而習在位八年，反出現重大天災人禍，只會看到皇帝又做重要指示了，作秀都省了。”

的確，習近平“遙控”，新華社20日報道，習近平要求“堅決遏制疫情蔓延勢頭。”“要加強輿論引導”， “堅決維護社會大局穩定，確保人民群眾度過一個安定祥和的新春佳節”。短短幾句話，習近平想的離不開加強輿論引導，維護社會穩定。

至於他所的確保人民群眾度過安定祥和的新春佳節，至少一千多萬武漢人民今年春節難過，武漢城已被封鎖了起來。