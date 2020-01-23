武漢肺炎井噴至571病例 蔓延逾七成省市 澳門病例增至2宗

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情急速擴散至全國22個省市(不包港澳台)，即中國逾七成省市有確診個案，國家衛健委今(23日)早公布，全國共確診571宗新型肺炎病例，較昨天公布病例上升三成，亦是連續兩日以三成增幅颷升。病毒已令17人死亡，全部來自湖北省。

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另外，澳門今天公布新增一人受武漢肺炎感染，令境外受感染人數增至十人，涉及美國等六個國家或地區。新確診的澳門第二宗病例，患者是一名66歲來自武漢的男子，他昨(22日)午經關閘陸路口岸入境澳門時，被檢測出發燒，檢驗後證實對新型冠狀病毒呈陽性反應。而為免疫情擴散，澳門決定取消所有春節慶祝活動，包括農曆新年花車彙演。

香港方面，當局稱，兩宗「高度懷疑」個案須要等待今天稍後時間才能確診。不過，在國家衛健委的公布中，指香港有一宗確認病例。

根據國家和各地衛健委公布，昨(22日)天24小時內新增131個確診病例，福建、安徽、遼寧、貴州、海南、山西、廣西、寧夏、河北等9省失守，首次確診病例。因武漢肺炎死亡人數新增8人，死者絕大部分是65歲以上長者，伴有長期病。

計及新增病例，截至22日24時，571宗確診個案中，重症95例。至於疑似病例，昨天新增257例，來自13省市，累計疑似病例達393例。另外，在追蹤密切接觸者方面，仍有4928人接受醫學觀察，未能解除警報。

各省市中，疫情發源地武漢所屬的湖北省，疫情最嚴重，有444人確診。網上瘋傳數段影片，顯示當地醫療條件不足應付的情況，包括醫院外大排求診長龍；診所內亦擠滿人，出現醫護人員要求等待者離開也無人里睬的情況；還有就是戶外臨時架建帳篷治理或隔離病人。

面對不斷擴散的疫情，防護裝備供不應求，湖北省昨天已向國家請求緊急支持，調撥醫用口罩4000萬個、防護服500萬套、紅外測溫儀5000套。

至於第二多病例的廣東省，昨天新增9宗至26宗，分別為廣州2例、深圳4例、佛山1例、韶關2例，當中7宗有湖北居住史或旅行史。