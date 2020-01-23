【直播間】法國里昂設新型冠狀病毒快檢處 暫不知是否與武漢發燒女有關

1月23日，法國健康部長表示“法國國家新型冠狀病毒參考中心已經可以進行快速檢驗新型冠狀病毒，24日將在里昂開設另一個快速檢測中心”。暫時不知這一決定是否和日前使用退燒藥混過法國機場檢測系統前往裡昂市的武漢女子有關聯。中國駐法使館1月23日表示已與當事人顏某某取得聯繫，要求其儘快通知當地急救部門進行處理。點擊以下視頻了解詳情。

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（本文為以上視頻綜述）新型冠狀病毒繼續肆虐，截至巴黎時間1月23日下午3點，路透社報道中國大陸感染634人，死亡17人，死者全部來自武漢，沒有淪陷的只剩下新疆和青海（巴黎時間下午5點河北宣布一名病患死亡，此為湖北省外首個死亡病例）。美，日，韓，香港，台灣，新加坡，泰國等地也均出現感染病例。當天，北京市宣布取消包括廟會在內的大型活動，故宮，潭柘寺等景區暫停營業，湖北省武漢，黃岡，鄂州封城。武漢多位市民向法新社表示，支持政府工作，春節明年還能過，對個人負責就是對社會和世界負責，湖北抗擊過非典和洪水，這次要抗擊的是冠狀病毒。

世衛組織延長緊急會議一天，總幹事譚德塞博士對中國的“強有力措施致敬”：“（中國）很快進行測序，更重要的是立即與世界分享了這個信息，這也是為什麼日本韓國泰國等得以快速診斷各自內部新型冠狀病毒，此外在武漢海鮮市場等地立即採取的措施也非常值得稱道”。

法國方面，中國駐法使館1月23日發布聲明，稱日前接到多名中國公民電話和郵件，希望使館注意一名武漢籍女子在微信朋友圈發布的自己在發熱，咳嗽情況下，強制吃退燒藥，混過機場檢測，入境法國抵達里昂的事件。使館表示，當晚已經和當事人顏某某取得了聯繫，使館要求顏某某儘快撥打法國緊急救護電話，通知急救部門處理。使館還提醒在法中國公民，若遇到發燒等身體不適，不要自行前往醫院急診，而是應該直接撥打緊急救護電話15。

法國健康部長阿涅斯-布金1月23日表示：“法國國家新型冠狀病毒參考中心（已經可以進行快速檢驗），明天將在里昂開設另一個快速檢測中心，檢查有無感染冠狀病毒時間只需要幾個小時，如果法國境內出現疑似病例，我們就可以在幾小時內檢查到病患是否是新型冠狀病毒攜帶者，還是感染了其他例如流感等疾病，因為目前流感同樣肆虐”。

按照世衛組織的標準，法國暫時還未在機場設置系統性體溫檢測，每周往返於中法之間的航班數量大約是126次，涉及法國20個城市。