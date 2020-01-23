美國疾控中心上調對武漢旅行警戒級別

美國疾病控制和預防中心周四表示，將中國旅行警戒級別上調至三級，建議國民非必要避免前往。預計美國將出現更多武漢新型冠狀病毒病例，並計畫將篩查範圍擴大到亞特蘭大及芝加哥機場。法國也就中國武漢新型冠狀病毒疫情設置專門的諮詢機制。

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中國武漢新型冠狀病毒疫情持續擴散，美國疾管中心繼21日將前往中國的旅遊警示升高到第2級後，周四再度升高警戒至第3級，呼籲旅客非必要應避免前往武漢。

美國國務院領事事務局雖然尚未同步升高赴中國旅遊警示，仍維持第2級，但領事局官網上更新最新訊息，表示美國疾病管制及預防中心（CDC）已經升高警示至第3級。

法國外交部周四也就中國武漢新型冠狀病毒疫情設置專門的諮詢機制，向法國僑民的新型冠狀病毒疫情防預宣傳。

此外，泰國已通報4起感染病例，越南2起病例，韓國、日本，台灣、新加坡和美國各通報1例。

與此同時，中國周邊亞洲鄰國紛紛繼續提高防疫措施，暫停往來航班。

鄰近的香港與澳門，周四確診個案也增加，由於澳門確診者曾進出賭場，當局取消春節大型活動，香港的新春彙演等慶祝集會也叫停。

另外，新加坡廉價航空酷航、日本全日空宣布，暫停武漢航班。國泰港龍24日起停飛往返香港武漢所有航班。菲律賓民航委員會（CAB）也決定，無限期停飛武漢和菲律賓所有航點間航班。台灣往返武漢的航班也全數暫停。