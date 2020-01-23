肺炎肆虐致口罩漲價1至10倍 配給、限價、立案查處作應對

中國武漢新型冠狀病毒確診人數急增至571，作為基本防護的口罩實時渴市，多地出現搶購潮，部分商家坐地起價，增幅一般由五成至一倍不等，但亦有漲價十倍的，但仍然供不應求，於是，澳門政府實行配給口罩，中國內地政府則以嚴打應對，上海更立案調查擡價的超市。商家方面，有巨型網商限令不加價，而香港半數藥房的口罩已斷市，有人乘勢推出劣貨清倉。

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受口罩銷情看漲影響，因疫情拖累而下跌的滬深股市，今(23日)早口罩概念股逆市急升，當中，奧美醫療和振德醫療都升停板。

澳門配給口罩

在澳門，昨(22日)天確診首宗武漢肺炎後，市民隨即四齣搶購口罩，部分雖有加價，但立法會議員林玉鳳觀察發現，兩、三小時內，市面的口罩已被搶至斷貨，為防出現混亂，政府立即宣布，最快今天起向居民配給口罩，而甚多中國內地客流連的賭場，其職員則在昨天已獲發口罩；到了午夜，政府更下令賭場職員必須戴上口罩。

澳門政府宣布，今晚起，持有身分證和外勞卡的澳門居民，可憑證於五十多間藥房以定價8元澳門元購買十個口罩，十天只可購買一次。衛生局局長李展潤說，政府在春節前已訂購二千多萬個口罩可以到貨，料每名居民可以有四十多個口罩，以每人每日一個計，可以應付四十多天。

香港春節有口罩斷市危機

在香港，政府未有口罩配給計畫，而隨着昨天出現兩宗「高度懷疑」感染個案後，搶購潮隨即出現，港九藥房總商會副會長劉愛國今早在電台節目表示，藥房早前雖已增訂口罩，但全港有大半藥房的口罩現已「斷貨」，他旗下藥房昨單日已售出超過一萬個口罩。他續稱，新春將至，藥房會休市，可能要到年初十(即2月3日)才能補貨。

搶購潮下，商家各出其謀，除了擡價外，更有商家乘時加價推出一款去年初在日本已被指質量有問題的口罩，有購入者在網上指出，包裝五常，但使用時發現口罩只有一層，不具保護仍用。另有網民懷疑，年前受日本商家委託製造口罩的中國廠家把已生產而未銷毀的產品在港傾銷。

中國明令限制仍難禁擡價 廠商加班趕貨

在中國內地，口罩擡價情況普遍，北京、廣東省、湖北省、上海市和成都市等地部門先後發出通知，要求藥店等銷售商不能漲價。市場監管局表明，會查處各類哄擡價格、囤積居奇、價格欺詐等違法行為，違者將依法從重處罰。其中，上海可最高罰款300萬元以下；情節嚴重者，可責令停業整頓甚至釘牌。

不過，上海商家仍卻頂風違規，據《經濟日報》報道，該市閔行區一間超巿21日被舉報，指店家現場銷售的口罩都無標價，但網上標示的價格卻大幅上升兩成至1.6倍不等。另外，亦有商家三天內將防疫商品從158元擡價至398元。當局已就商家涉嫌違法立案調查。

多個網購平台擡價情況亦十分普遍，以30個裝「3M」牌的9132型N95口罩為例，有淘寶網店擡價四倍至398元人民幣(下同)；亦有20個裝160S型N95口罩被擡價十倍至998元。到了昨天，淘寶、京東、拼多多、蘇寧易購、餓了么等平台均陸續發出通知，禁止平台商家出售口罩時加價。淘寶更在官方微博發表聲明，指目前平台口罩貨源充足，並已對口罩商品進行專項補貼，保證消費者買到價格實惠的正品口罩。

此外，亦有防護裝備生產商以加薪讓員工銷汆生產口罩。中國傳媒報道，其中，「振德醫療」負責人表示，工廠已急召原正放取春節假的員工加班生產口罩，並將優先供應給疾控中心和醫療機構。另外，給淘寶天貓等網絡平台供貨的「恆明醫藥」21日已召回放假員工緊急復工，向工人發放3至5倍薪金，並全額報銷交通和食宿等費用，確保口罩供應。