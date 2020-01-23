英國機場對武漢旅客隔離檢查 英媒估計數千人感染

武漢爆發的肺炎冠狀病毒已經被官方確認可人傳人。這種致命病毒正在隨着攜帶者的移動向中國各省和境外擴散。昨天傳出英國當局採取措施在機場對來自武漢的旅客隔離檢查的消息。中國官方宣布500多人被感染，但有英媒估計，已有數千人感染了武漢病毒。

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據李文報摘今天1月23日引述英國《都市報》報道，英國當局昨晚宣布，由於武漢新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重，從武漢飛抵英國的旅客在抵達後，先被送往機場的隔離區域，進行健康檢查。英國《i》報道說，隨着武漢新型冠狀病毒肺炎的疫情日益嚴重，英國也開始處於戒備狀態，其中包括將在機場隔離檢查從武漢抵達英國的旅客。報道也指出，雖然目前已確認的病例上升至470起，但專家們估計，實際患病人數可能多達數千人。而世界衛生組織也在評估，此病是否已發展成為全球性的疾病危機。《衛報》的報道稱，目前中國官方宣布，已有17人死於此病，死者全部是在武漢市，而英國疾病專家估計，實際患病人數可能多達4000人。

中國武漢當局昨天宣布從今天1月23日10點開始封城，只能進不能出，1千1百萬武漢人被隔離。全市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營；無特殊原因，市民不要離開武漢。機場、火車站離開武漢的通道暫時關閉。通告稱，此舉是為遏制新型冠狀病毒疫情傳播蔓延，確保民眾安全。

現距發現第一個武漢肺炎病例已超一個月，中國近半省份和港澳台美日等地都發現了武漢冠狀病毒攜帶者，疫情似乎正在失控…。