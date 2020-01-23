野味致武漢肺炎泛濫 病毒中間宿主可能是蛇

武漢肺炎的禍首被認為是武漢海鮮市場銷售的野生動物，如同17年前有人吃果子狸引發非典一樣。上次有研究指出是蝙蝠將病毒傳給果子狸。這一次又是蝙蝠！但研究人員推測病毒的傳播還有中間宿主，這個中間宿主可能是蛇。

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目前已知武漢肺炎有超過500人被感染，17人死亡。這個冠狀病毒已變異成人傳人的致命病毒，通過人類的移動，四處傳染擴散。在果子狸引發非典17年後，吃野生動物引發烈性傳染病的悲劇再度重演，引髮網民熱議。據一名網民說，武漢海鮮市場一隻活的果子狸售價130元人民幣。還有網友說，上次非典就是廣東有人吃果子狸造成的，現在看到武漢的事很氣憤。也有網民問道，武漢市各級領導為啥讓賣野生動物，給全國人民帶來災難？ !

武漢肺炎冠狀病毒已被證實來自野生動物，首先感染了武漢海鮮市場售賣野味的人和買家。有一位網民透露，最早一批27個病例中，主要是賣野味和吃野味的人。

鍾南山院士日前在採訪中表示，這次冠狀病毒肺炎發源地，來自武漢那個海鮮市場，我們在現場看，相當多的並不是海鮮，而是野味。從各方面流行病學的調查看，（病毒）是來自一個野生動物，比如說，竹鼠，獾這類。

據法新社報道，中科院期刊《中國科學生命科學》（Science China Life Sciences）在1月21日發布的研究報告稱，觀察新型病毒株與其他病毒的關係發現，武漢爆發的冠狀病毒與蝙蝠身上一種病毒株密切相關。但蝙蝠傳染給人的過程或許存在中間宿主。”該研究並未揣測哪種動物是罪魁禍首。

而《醫學病毒》（Medical Virology）日前公布的一項研究認為，蛇可能就是中間宿主。這個研究說：“為搜尋可能的病毒傳染窩，我們進行了廣泛的定序分析與比對。分析結果顯示，蛇是最可能的野生動物傳染窩。”但研究人員不願妄下斷論，表示“仍需以動物模型進行實驗性研究，更進一步驗證”。