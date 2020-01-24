中國死於武漢肺炎人數增至26例 混入法國武漢女正接受檢測

中國官方周五宣布，截至目前，死於武漢肺炎人數增至26例，其中兩例在湖北以外。確診感染武漢肺炎人數增至830例。在法國，21日混過安檢入境法國的武漢籍女子正在接受檢測。

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中國衛健委表示，在確診的830例中，177例屬於病情嚴重，34例已經“治癒”。另外，還有1072例為疑似病例。

為阻止武漢肺炎加速蔓延，中國當局周四對武漢實行全面封鎖，停運全市公交、地鐵、輪渡、長途客運，機場、火車站離漢通道暫時關閉，恢復時間另行通知。人員只進不出，無特殊原因，市民不能離開武漢。

周四，緊鄰北京的河北當局宣布，該省出現了第一例新型冠狀肺炎死亡病例，這意味着，這是在武漢肺炎的發源地 中國湖北省之外，出現的第一例武漢肺炎死亡病例。死者年齡八十歲。周五，黑龍江省公布出現一起武漢肺炎死亡病例，這使得除湖北以外的死亡人數增至2例。

日本當局周五宣布，確診第二例武漢肺炎，患者四十多歲，武漢居民，這個星期天抵達日本。

另外，英國廣播公司周四報道，蘇格蘭正對五人進行醫療檢查，以確認是否感染了武漢肺炎，如果得到確診，將是歐洲出現的首批武漢肺炎患者。

法國衛生部長布辛周四晚間表示，法國目前沒有發現武漢肺炎病例。21日，一名有發燒癥狀的武漢女子強闖法國海關，與在法國的閨蜜會晤，並得意地張貼出自己“勝利會師”的照片。消息傳出後一度引發恐慌。

這位顏姓女子搭機前出現發燒、咳嗽癥狀，靠吃退燒藥混過機場安檢後入境法國，隨後自豪地在微信圈發布信息，誇耀與朋友游遍巴黎、里昂，事情在旅法華人圈中傳開後，多人向中國使館舉報。

中國大使館發言人周四發表聲明，已經找到發燒女子，並要求她主動聯繫法國急救單位處置。

恐慌後來延至法國社群，有3萬名追蹤者的推特賬號“Conflits”周四下午宣布緊急消息稱“冠狀病毒已進入法國”，引發熱議，不少法國網民留言謾罵上述女子“自私”“愚蠢”“我們死定了”等等，並擔心這可能不是唯一闖關成功的中國遊客。

法國『解放報』為此專門出面闢謠，指出這位女士並未證實是病毒帶原者。

法國衛生部長布辛對媒體表示，法國目前沒有疑似病例，但表示引發爭議的中國女子正在接受檢測。她強調，如果出現陽性反應，就會立即通報。