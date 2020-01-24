中國淪陷：武漢肺炎患者最新增至876人 日增45% 26人死亡 九成三省市有人感染

武漢「封城」後，肺炎感染人數繼續大幅颷升，根據中國國家衛生健康委員會(衛健委)最新公布，各地至今(24日)天零時，有830人感染新型冠狀病毒肺炎，較昨天多了259宗，升幅為45%，較前兩天的三成多增幅還要高，而根據環球網報道，至今天中午時已增至876人受感染。

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另外，病毒已蔓延至中國絕大部分省市，內蒙古、陝西、甘肅及新疆等四個偏遠省（區）昨天亦失守，現只余西藏和吉林省未確診感染病例。至於死者亦在一天內增加52%至26人，當中兩名死者來自湖北省以外的河北省和黑龍江，是首次有湖北省以外的省市出現感染武漢肺炎致死個案。

另外，中國疾病預防控制中心調查發現，有51%病人未曾到過爆發疫情的武漢華南海鮮市場或接觸過相關病人，認為新型冠狀病毒肺炎已在武漢出現小區傳播。中心調查截至1月19日的198宗確診個案，發現有22%病人與華南海鮮市場有直接接觸，有32%病人曾與出現呼吸疾病徵狀或發燒的病人接觸。

根據黑龍江衛健委今早公布，昨(23日)天新增兩宗武漢肺炎確診個案，其中一人死亡，意味病者確診當日便逝世。但衛健委未有公布死者的病史，只知死者來自綏化市。至今，黑龍江共有4宗確診個案，分別來自哈爾濱市、牡丹江市及大慶市，另外尚有487人接受醫學觀察。

至於第二個非湖北武漢以外出現感染致死個案的，是河北省。該省衛健委公布，80歲男死者在武漢探親居住約兩個月，返回滄州市南皮縣後出現胸悶、呼吸困難，入院隔離治療後，前(22日)天死亡，昨日檢測確診武漢肺炎。

其餘24名死者則來自爆發新型肺炎的武漢所屬湖北省，國家衛健委公布，截至23日24時，830宗累計確診病例遍及中國29個省（區、市），即病毒已蔓延九成三省市。當中，重症177例，另有1072人是疑似病例，尚有8420人接受醫學觀察。

為達到「零輸出」，湖北至少五個縣市已宣告封城，除源頭的武漢市外，附近的黃岡、鄂州、枝江及赤壁亦陸續封城。

湖北副商務廳長確診 密切接觸者小心

疫情最嚴重的湖北省，為防範進一步蔓延，全省一律取消旅行團，大中小學延期開課，招商活動亦會暫停。

不過，湖北省商務廳副廳長黃謀宏在取消招商活動前確診感染新型冠狀病毒，現已入院隔離治療。根據省商務廳人員表示，黃謀宏之前出現感冒癥狀，後來情況越來越嚴重，甚至是站也站不穩，經檢查後確診。黃謀宏發病前，曾於17日走訪枝江市曇華寺村，視察當地扶貧產業，有中國傳媒取得商務廳的內部通告指出，要求本月17日至22日與黃謀宏有密切接觸的人員主動與疾控中心聯繫，出現身體不適需及時求診。

疫情次嚴重的廣東省，當地衛健委公布，昨日新增21宗新型冠狀病毒肺炎個案，陽江和清遠首次有確診病例，分別有3宗和1宗，令該省累計確診病例53宗。