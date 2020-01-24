城已封 年難過 春晚歌舞依舊 網友：好大諷刺

今天是農曆除夕，但由於武漢肺炎疫情繼續在全球蔓延，武漢等十三城又遭到封城，醫院早已人滿為患。但中國央視照例播出春節聯歡晚會節目。不少網友表示完全沒有心情看春晚，同時也感慨載歌載舞的春晚跟武漢疫情簡直天上地下，感嘆“好大的諷刺”。

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中央社報道，新浪微博上，不少網友對於看春晚的歡樂節目有罪惡感。有人說：“不是武漢人，但沒心情看春晚！湖北人今晚有看春晚的嗎？把辦春晚的勁兒拿出來，多救幾個人吧！”也有網友認為，“全國春晚跟武漢疫情簡直一個天一個地呀，好大的諷刺，哪有什麼感同身受呀。”

還有網友將春晚節慶氣氛與武漢醫院內情景進行對比，表示，想想武漢城外的人們放煙花看春晚，武漢市內的各大醫院人滿為患，屍體被放到了走廊，醫生忙得一刻停不下來，春節和瘟疫同時發生的時候，對比展現到了極致。

或許也意識到春晚的歡樂氣氛和水深火熱中的武漢民眾太不協調，央視春晚臨時宣布在春晚中增加一段“抗肺炎詩朗誦”，由央視的新聞節目主持人朗誦，向醫護人員致敬。

此段節目播出後，果然挽回一些聲勢，有網友留言“第一次看春晚熱淚盈眶，武漢加油”。

報道指出，儘管從周四開始，中國的社群平台上不少民眾給“武漢加油”，但也有網友在微博上發言指出：你們都說武漢挺住武漢加油，但是武漢確實挺不住了，你們只謳歌醫生的勇敢，他們醫療物資跟不上，醫生N95都沒有，所有隔離病房爆滿，交通靠走，一天排四班，身心都超負荷了，這些怎麼不報導不解決呢，武漢就靠空洞的口號和感動的淚水在加油聲中挺過去嗎？“ 這段貼文隨後被刪帖，但已經被網友截圖轉發或轉述。

武漢肺炎陰影下如何過年？

同時，受武漢肺炎疫情影響，今年中國各大城市年味變調，人潮聚集的公共場所和著名景點關閉，賀歲片亦撤檔，電影院不見觀眾。中國抗疫之際，境內外確診數字持續上升，娛樂與觀光旅遊業料損失嚴重。

武漢所在的湖北省已有十多個城市封閉，全省近半區域公共運輸服務暫停，入夜街道冷清，不見過年氣氛。估計受影響者達4000萬人。

除了封城，中國國家文化和旅遊部緊急通知旅遊業者，暫停接待旅行團，形同鎖國對外封閉。 台灣、日本、新加坡與泰國24日陸續宣布新確診個案，多與武漢境外移入有關，各國採取措施，強化宣導與通報，避免過年外游的中國旅客成為傳染者，台灣和菲律賓決定送返湖北和武漢團客。在台灣，觀光局通知業者暫停出團，香港各旅行社取消新年期間預定的中國團，避免接觸感染者。 日本外務省勸告日人避免進出湖北省，部分企業也停止湖北差旅。

為控制病毒對外擴散，中國官方增加疫情防控宣導，出門有風險，留在家最安全。中國疾病預防控制中心主任高福呼籲，春節盡量不要聚會，盡量居家，就是很好的防護。