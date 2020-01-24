新型冠狀病毒肺炎蔓延到歐洲法國確診兩宗個案

法國衛生部長布辛（Agnes Buzyn）周五宣布，法國確診兩例感染武漢新型冠狀病毒肺炎個案。其中一人到過武漢。法新社消息，這是歐洲首次出現確診個案。美國將前往中國的旅遊警示升到最高級別。

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法國衛生部長布辛周五在新聞發布會上表示，兩名患者目前分別在波爾多和巴黎就診。

此前，法新社援引波爾多SOS Médecins發出的消息，一名疑似感染武漢新型冠狀病毒的患者正在波爾多醫院接受檢查。這名48歲男子曾去過疫情源頭武漢市,星期三回國,目前在波爾多的醫院治療。患者最初的癥狀是發燒和咳嗽，到普通內科就診。患者曾到訪國中國，經荷蘭返回法國。在被問及是否與武漢認識有所接觸時，患者回答是肯定的。另一個患者在巴黎入院留醫,暫時沒有患者的詳細資料。

法國衛生部預料會有更多個案出現。

衛生部表示，法國是第一個歐洲國家證實有確診個案，相信是因為法國研發的測試能快速檢測到該種病毒。

另外，美國確診第二宗新型冠狀病毒肺炎個案。美國將前往中國的旅遊警示提升到最高級別，呼籲民眾不要前往湖北省。

美國國務院更新前往中國的旅遊警示，由原先的第二級調升至最高的第四級，警示內容是“請勿前往”。美國國務院已要求所有非必要的美國僱員及家屬離開湖北。

美國第二宗確診個案的患者是一名60多歲芝加哥女子，上月去武漢，本月13日返回芝加哥，並無任何病徵，數日後感到不適求醫。 目前病情已受控制。本周華盛頓州一男子去中國旅行回國後確診感染新型冠狀病毒肺炎。當局正監測22個州的63人。

此外，俄羅斯旅遊監察機構建議旅行社暫停主辦去中國的項目，直到當地的疫情穩定為止。

亞洲多國分別新增確診個案。其中泰國的累積個案增至5宗，新加坡增至3宗，韓國和日本都出現第二宗確診個案。這些國家確診個案的患者都是來自武漢。

