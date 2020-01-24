星洲、越南首度確診武漢肺炎 有航空公司停飛武漢

在世界衛生組織不將新型冠狀病毒感染肺炎疫情列作國際公共衛生緊急事件的情況下，武漢肺炎繼續在各國蔓延。新加坡和越南首次確診感染個案，日本確診個案亦增至第二宗，令武漢肺炎在境外(連港澳台在內)的確診個案增至15宗，遍及9個國家或地區。

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另外，遠至南美的墨西哥和東歐的俄羅斯等地亦陸續出現疑似個案，各國為此加強戒備，日本便加強機場檢疫，香港的港龍航空公司則停飛武漢。

新加坡衛生部昨(23日)晚證實，一名66歲中國籍武漢男居民確診武漢肺炎。病者周一（20日）乘機從廣州飛抵星洲，在機上彙報有喉嚨痛但無發燒，翌日開始發燒咳嗽，現正接受隔離治療，情況穩定。

越南方面，首次確診的武漢肺炎患者是一對姓李的中國父子。據當地傳媒報道，28歲的兒子到慶和省芽莊市與13日從武漢飛抵的父親會合後到胡志明市和隆安河遊玩，父親17日起發燒，兒子三天後亦發燒，二人前(22日)天送院，據聞現已退燒。

另據外電報道，印度昨日亦有一名在沙特工作的印度護士感染冠狀病毒，但未有說明是否武漢肺炎。

在日本，第二宗確診個案患者是一名來自武漢的四十多歲遊客，據厚生省說，病者抵達日本前數日已開始發燒，但入境時聲稱病情穩定，到前日再因為發燒而入院治療。

除上述國家外，美國、英國、日本、泰國及南韓等國亦出現病例，相關地區的機場已加強篩檢來自武漢的旅客。

香港方面，港龍宣布停飛往武漢的航班，大韓航空亦暫停每周四由仁川飛往武漢的航班，直至另行通告。至於大馬亞洲航空則在本月28日前停飛所有前往武漢的航班。