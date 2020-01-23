武漢封城日 人民大會堂歌舞昇平

星期四，武漢封城首日，一年一度的“農曆年大彌撒”春節電視晚會宣布取消，四十年來首次! 為防止武漢肺炎擴散，北京故宮關閉。不過，同日，離故宮不遠的大會堂，照舊歌舞昇平，習近平率領常委們團拜遭到惡評。

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23日，武漢發生了封城大事，全世界都感到震驚，無論如何，經過拖延、遲疑甚至被懷疑瞞報之後，當局這是想要顯示阻擋武漢肺炎大規模擴散的決心。武漢封城，千百萬人遭煎熬，這應是中國最重大的新聞了，但是，中共黨中央機關報『人民日報』頭版頭條卻是“中央領導同志看望老同志”，特意點出習近平為首的黨中央看望了前總書記江澤民、胡錦濤等等。然後其他幾條都是習近平同德國、同法國總統應邀通電話，然後是習近平訪問雲南，走進雲南佤寨，聽阿佤人民唱新歌，沒有一條以武漢封城那件舉世矚目的重大事件標題的，在網上引發惡評。

有人質疑，“有什麼比武漢肺炎疫情更重要的事嗎？請看人民日報。平民情懷，視百姓為螻蟻；貴族氣質，變人民為跪族”。這後面的對聯有一個典故，不久前黨媒有一篇文章，吹捧習近平既有平民情懷兼有貴族氣質。

還有網民寫到：“全球主流媒體都非常關注中國新型冠狀病毒疫情，做了大量報道，唯有中共黨媒，故意淡化這一世界級疫情。這就是習近平、中共的‘治國理政’模式，P民的死活不是什麼大事，上千萬被封鎖在疫區里不影響‘大局’”

早上看到了這樣安排的人民日報，下午人們從電視上看到了北京人民大會堂歌舞昇平，習近平率領一班人，正春節團拜呢。習近平團拜會發表講話，高談中華民族千百年來憧憬的小康社會即將變為現實，卻沒有向受難的武漢人發出一聲慰問。“團拜會上，習近平等黨和國家領導人同大家親切握手，互致問候，祝福新春，文藝工作者表演了精彩的節目”有人問，“全國都一片哀嚎，還好意思鶯歌燕舞？”

中國戰略分析智庫研究員鄧聿文評論：“中央地方歌舞昇平。大家好像沒事一般。若說中南海舉辦春節團拜會是禮俗，在習講話中加幾句武漢情況，並不破壞節日氣氛，且還凸顯關懷民生，但沒有。當然他們會辯解，節日氣氛也要有。此乃典型極權政權特徵，上行下效，只要上面不發話，下面明知荒唐也要做。”

這裡提到的“中央地方歌舞昇平”里的地方，指的就是武漢肺炎“大本營”發生的事情，就在21日，武漢肺炎肆虐實情再也遮不住的時候，在武漢，省委書記和省長出席了載歌載舞的團拜會，一個遭受新型肺炎侵襲，市民整日惶恐，引起世界不安的城市，高官們，還在按照慣性，興高采烈吆三喝五地出席春節團拜晚會，酒宴招待，歌舞悅目，更有甚者，團拜演出的湖北省民族歌舞團一些演員為領導帶病帶傷為領導“完美演出”。報道稱，“大家帶着層層口罩，克服肺炎恐慌，男演員易漢章，長途奔波、感冒在身，候場時全身發冷，登台後火力全開；女演員們，克服感冒鼻塞、身體不適等多種困難，帶病帶傷完美演出。”在中國社交網絡到處是咒罵的評論。武漢遭了大災，武漢領導延遲公布災情，鬧得現在全世界都在着急，那邊的頭人們還有情趣歌舞昇平，觀賞節目，真是匪夷所思。聯想到周四起，千萬人被封鎖着“只進不出”，武漢高官們的舉止就更令人瞠目。

的確，上行下效，習近平有習近平的團拜會，那麼，湖北省委書記蔣超良，湖北省長王曉東為什麼不能有自己的團拜會？