武漢急建醫院10天竣工 上千床位接收肺炎患者

武漢市政府仿照北京應對非典的小湯山模式，緊急興建一座活動板房臨時醫院，預計10天內竣工，專門接收感染新冠狀病毒的肺炎患者。武漢肺炎肆虐，病患越傳染越多，現有醫療資源難以招架。

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從中國官媒電視畫面可見，上百輛挖掘機和推土機正在為這座醫院平整地基。有消息介紹，說，這個醫院將提供1000個集裝箱式病床。法新社引述中國官媒說，臨時醫院建成後將緩解武漢醫療資源的匱乏情況。

這座臨時醫院位於武漢的蔡甸區，設在武漢職工療養院，面積25000平米，預計在2月3日之前竣工，專門接收新冠狀病毒肺炎患者。武漢當局此舉是仿照2003年非典期間北京小湯山臨時醫院在7天內建成，收治非典病人。據澎湃新聞報道說，1月24日在現場看到，送石料的大貨車沿馬路排成長龍，上百台挖掘機和推土機在平整場地。數百名身穿航發集團、中建三局、漢陽市政、武漢建工及隧道公司的工作人員正在忙碌，還有供電部門工作人員趕來。

另據網上消息，承接這個項目的公司正在緊急招募工人。今天推特@Raymond999USA轉發武漢朋友圈的求助信息:“蔡甸臨時醫院項目急缺工人，1200元/天，急需安裝活動板房工人，工資日結，包吃包住，望朋友圈的朋友幫忙轉發一下聯繫電話13872136020。

武漢肺炎出現一個多月後，新冠狀病毒已從武漢海鮮市場野味檔擴散到全市和全國，港澳台，泰國，越南，日本，美國，英國陸續發現來自中國的感染者。中國官方天公布的數據是830確認感染，26人死亡。武漢已經從1月23日開始封城，鐵路，公路，水路，航空全部關閉，城內公交車，地跌也基本停運。