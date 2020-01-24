武漢水深火熱 北京歌舞昇平 習近平為何不親赴武漢

最早傳出的消息說今年的春晚取消了，四十年頭一次! 武漢圍城，一千二百萬人煎熬，這樣做可能是為了表達對同胞的同理心。事實上只不過取消了兩個分場直播，其餘照舊。還有人吹捧：“首次暫停春晚直播，絕對能夠體現黨中央國務院的決心和意志，歌舞昇平讓位生命安全，體現人民的利益高於一切。”但是網上發出了更大的疑問，武漢人受難，為什麼習近平至今不親臨武漢看看？

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胡錦濤非典疫情高潮時出現在廣州街頭

2003年，非典疫情在廣東爆發，當局最早試圖隱瞞疫情，北京301醫院軍醫蔣彥永向外界揭露後嚴重程度為世人皆知，擔任中共最高領導人不久的胡錦濤於4月14日出現在中國抗擊非典最前線廣州，胡錦濤冒着危險，未戴口罩與市民握手，向世人顯示國家領導人與民眾同患難的決心。民間因之有“濤哥”昵稱。

現在，武漢封城，武漢一千二百萬人備受煎熬，民間一直有期盼習近平親臨武漢，安撫民心的期待，但不明白習近平為什麼遲遲按兵不動。網上已有不少要求中央領導人前來武漢體恤民眾的呼籲。

二十三號，武漢圍城，千萬人煎熬，武漢封城成瞭然而世界主要媒體頭版重要新聞。人民日報頭條竟然是習近平看望江澤民等老同志。當日下午，央視播出習近平率領眾常委大會堂團拜，觀看演員獻藝，習主席發表堂堂演說，竟無一字提到被封城受煎熬的武漢人民。

武漢水深火熱帝都歌舞昇平

武漢人水深火熱，各大醫院人滿為患，病人得不到救治，醫護人員都快挺不下去了，北京那邊歌舞昇平，鶯歌燕舞，對比太強烈! 新浪微博一片譏諷聲，“把辦春晚的勁兒拿出來，多救幾個人吧。”“全國春晚跟武漢疫情簡直一個天一個地呀，好大的諷刺，哪有什麼感同身受啊。”北京學者榮劍評論：“武漢還在水深火熱之中，帝都扔在歌舞昇平，這台大戲還好意思演下去，居然還唱出‘我國家那像染病’。真是新時代了，什麼夢都敢做!”

往深里想，別說春晚這種“娛民”的，那“娛官”的團拜不是一場都沒誤嗎？武漢封城首日，中國領導人習近平率眾常委在人民大會堂團拜，歌舞昇平，重溫實現中國大夢，省一級的領導，武漢省委書記省長也在宣布封城前提前團拜了，演員們發著燒帶着傷“鶯歌燕舞”，為領導們進行“完美演出”。

易中天謝絕一切拜年賀歲

一則“易老師，不過年，誰把我的家園變地獄？”的帖子廣為流傳，知名學者易中天朋友圈留言：“情系武漢，無心過年，因此敬告親朋好友和各位網友，本人謝絕一切拜年賀歲。在我同胞和鄉親面對生死存亡的日子裡，哪有什麼心情聽什麼‘新春快樂，恭喜發財’之類! 恭請諸位海涵!”

看看網絡上武漢生活的親戚、朋友、以及陌生人披露的消息，武漢的狀況是可怕的! 官方公布的情況是有疑點的。武漢確診患者到底有多少，官方的數字不高，財新記者目前的報道是六千人，這一數字不一定全面，為什麼人們更容易相信，因為官方隱瞞真情太久。還有人認為，有些可見度很低的貧困人口，流動人口，不到萬一從不去醫院治療的外地勞工，如何統計？

武漢的情形很嚴重

武漢肺炎會造成多大傷害，著名病毒專家、埋怨自己在武漢封城前“當了逃兵”的管軼說，武漢肺炎患者至少是薩斯的十倍。這句話是否意味着十倍的殺傷，十倍的死亡？

在十二月初出現武漢肺炎後一直試圖矇混過關的地方當局，等到最高領導人在“百忙”中批示後，採取極端措施，宣布封城，在湖北，不光武漢，還有周邊的十幾座城市，統統被管制起來。一些分析認為，封閉全城，是一個極其危險的反人道做法，非不得萬一時不可使用，若城中無相應的醫療配備衛生設施，一旦封閉起來，豈不是讓內部的人等死嗎？不是說黨國體制可以“集中力量辦大事”嗎，當初把這一本領用在了封鎖消息上，現在，小事終於釀成大事，領導人還在忙着團拜。

醫護人員快頂不住了

不少人可怕的擔心正在變成事實，綜述網絡披露，一方面，那些沒有來得及逃城，或者沒有足夠的資源逃城的人，在無奈中可怕地等待。沒有公共交通，沒有足夠生活必需品，缺乏防疫衛生品和指導；另一方面，醫護人員的疲憊度正向極點衝刺，醫院人滿為患，發燒問診的愈來愈多，醫院開始不斷拒收，網絡上已出現患者不能支撐在醫院走廊或者是不明地點倒地的恐怖場景。一位武漢醫生說：“我們已經頂不住了，門診擠滿了病人，24小時都滿滿的，病人都跪在地上求我們救救他們，但是目前並沒有針對此次病毒的特效藥，存活全靠自身抵抗力，我們的防護用具也已經用光了，防護服，口罩，帽子，手套，面罩，眼罩都用完了。”

醫院若不能有效治療隔離接待，誰都知道，那會變成一個更恐怖的傳染之地，官方已經披露了十四名醫護人員人傳人的信息，從網絡披露的武漢一些醫院護士發出的信息看，感染的醫護人員數字應遠遠超過，有中國記者在網絡披露，他們核實一家醫院醫護人員感染肺炎情形，聯繫數名醫生均被告知疾控中心有令，醫護人員不得接受媒體採訪，不得對外泄露疫情。哪怕匿名，承諾保護信源，也不受採訪。

連最起碼的醫護口罩，保護服都很缺，在那裡堅守報道的財新、紅星、中國青年報的記者都發出了求援，連武漢各大醫院也因防護物資不足向社會發出公開求援。

堂堂武漢，找不到幾個口罩，堂堂全球第二大經濟體，為什麼疫情一來顧此失彼驚慌失措？有分析指，總是隱瞞慣了，總是好大喜功慣了，採取“地動山搖”“排山倒海”“人多力量大”“大躍進”的毛式做法容易、快意，真要具體地，科學地，實際地，人道地應付災情的時候，當局竟顯得如此慌亂。封城兩字容易出口，半夜一宣布立即就成為全世界頭號新聞，但是如何讓被關在籠中的人民得到關懷，得到治療，得到安慰並不容易。

現在，像十七年前的薩斯一樣，薩斯的同族兄弟新型冠狀肺炎正在向全中國擴散，正在出境，在武漢之外，目前至少已有河北，黑龍江宣告出現死亡病例。

民眾希望知情

網絡流傳着一段很有意思的話，什麼時候新聞開放了，疫情才可防治了，患者才可提前醫救了。媒體開放，並不能治病，但可以把壞消息公諸於世，讓所有的資源及早動員起來防治，讓你說我說大家都說，不封口，一方面輿論監督，一方面減少人們的恐慌。

十七年前如果沒有蔣彥永醫生向世界揭露薩斯實情，中國或世界死去的人會更多，十七年後的中國如果吸取教訓，從五十天前就開始全力防治，不至於讓疫情延緩到春運開始幾億人大遷徙時呈幾何級攀升。

蔣彥永之所以能夠“以身試法”，向世界揭露，那時候雖也是中共統治，現在看來，江胡時代尚有民間抗爭的一席之地，如今，習近平登台，維權律師遭大規模抓捕，黨內被視為不忠者遭清掃。總書記要求兩個維護，堅持一個思想，妄議中央成大罪，下級官員發現問題，不敢向上報，害怕減損主子喜歡的正能量，小事變大，殷鑒不遠，就是不肯吸取教訓，在薩斯消失了十七年之後，薩斯的兄弟殺氣騰騰而來。

充滿宣傳氣味的春晚照舊在播，武漢肺炎正在全中國蔓延，習近平的中國可以吃飽可以喝足，據說人民很快可以小康了，很好! 誰不願意人民衣食滿足。可是，發展到二十一世紀二十年代，中國人別說侈談民主了，甚至不可以“妄議”，不可以自由言說，不可以在媒體爭論政治人權憲政問題。武漢疫情這麼大的事，當初八人挺身出來揭露時，竟然遭公安抓捕，不但抓捕，還威脅所有人：“不信謠不傳謠”。環視全球，習近平專制下的中國還是一個黑暗的社會。