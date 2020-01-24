武漢肺炎:北京關閉故宮長城 取消廟會 排查武漢人

北京在武漢冠狀病毒肺炎爆發後突然嚴陣以待，在春節到來前夕，宣布關閉長城，故宮等景點，取消人群聚集的廟會節慶活動，排查武漢人的蹤跡，要求各家各戶申報，並開闢定點醫院…。

廣告 繼續瀏覽後續

北京今天1月24日宣布關閉長城，明十三陵，故宮等著名古跡景點。北京鳥巢體育館也在周五宣布關閉到1月30日為止。此外，原定在春節舉行的鼠年迎春各種廟會也被取消。白雲觀，雍和宮的初一燒香被叫停，這些措施都是為避免人群聚集，傳染武漢新冠狀病毒。

據中國網上流傳的一個帖子透露，北京當局排查一個月來往返於武漢和北京的人，發現還有7萬武漢人留在北京，其中3萬人已被排查登記，要求自行隔離15天，另4萬人還在登記中。有網民說，街道委員會正在挨家挨戶詢問是否有武漢來人。另有網民說，北京用“大數據”將武漢來人都查出來，通知了居委會。

昨天網上有人貼出視頻顯示，1月23日晚19點，北京小湯山醫院附近公路上出現一長串救護車，視頻旁白說，“小湯山過來的，運病人了”。有消息說，北京將小湯山醫院的病人清空，作為全市疫情集中隔離治療中心，並開闢了三家醫院，四季青醫院，西苑中醫院，北醫三院，作為武漢肺炎定點醫院。