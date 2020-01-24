武漢肺炎官方最新數字: 830人感染25人死亡

武漢新冠狀病毒肺炎疫情繼續惡化，中國衛健委周五1月24日宣布武漢肺炎新冠狀病毒確診感染者830人，死亡25人，另有1072人疑似感染。感染和死亡者絕大部分集中在湖北武漢地區。

廣告 繼續瀏覽後續

中國衛健委今天發布的公報說，在830名武漢肺炎新冠狀病毒感染者中,有177個嚴重病例，另有34名患者已經“痊癒”出院。今天中國官方宣布的數字比之前一天明顯上升，前一天周四，中國官方的數字為，確診病患600人，死亡18人。

昨天世衛組織在延長了一天的武漢肺炎緊急會議上做出決定，暫不將中國武漢這起大規模病毒感染傳播災難列為國際突發衛生事件。

據介紹，武漢肺炎的冠狀病毒與17年前肆虐北京，廣東和香港的薩斯病毒相似，同屬蝙蝠體內的病毒，通過中間宿主，如果子狸，獾類或蛇類，傳染給人類，並迅速變異，在人群中通過呼吸大面積傳播。目前沒有治療藥物和防病疫苗。

中國當局從昨天開始封鎖武漢，荊州，黃岡等多個城市，暫停航空，鐵路，公路，船運。被封閉的總人口已高達4000萬人。但此舉被認為是“亡羊補牢”，因為武漢肺炎最初在12月8日被發現，已經過去一個多月。號稱“九省通衢”的武漢市，人口1100萬，人員流動性高，新冠狀病毒潛伏在移動到人體中，一傳十，十傳百，四處擴散。