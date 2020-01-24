武漢肺炎海外病例繼續增加 美國確診第二例 法國首度確診兩例

美國疾病管制預防中心在周五對外宣布，美國境內現已確認第二例被新型冠狀病毒（武漢肺炎）感染的病人，患者被指是一名60多歲的女子，她在今年1月13日從武漢飛抵芝加哥，目前在當地的醫院接受隔離治療，情況穩定。此外，法國衛生部部長阿涅斯·布贊(Agnès Buzyn)於巴黎時間周五下午告訴記者稱，法國境內首度確診兩例武漢肺炎，其中一例患者在波爾多住院治療，另一例在巴黎確診。這被指是歐洲大陸首度出現被確診的武漢肺炎疫情。

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世界衛生組織（WHO）周五發布數據指，全球武漢肺炎疫情確診迄今為845病例，較昨天增加264例，其中中國重症有177例、25人死亡。另據中國國家衛健委於當天的最新通報消息顯示，截至1月23日24時，該部門收到29個省（區、市）累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例830例，其中重症177例，死亡25例，其中湖北省24例、河北省1例。已治癒出院34例。20個省（區、市）累計報告疑似病例1072例。此外，中國國家衛健委還介紹稱，累計收到港澳台地區通報確診病例5例，其中香港特別行政區2例，澳門特別行政區2例，台灣地區1例。累計收到國外通報確診病例9例，其中泰國3例（2例已治癒），日本1例（已治癒），韓國1例，美國1例，越南2例，新加坡1例。

不過根據當天全球多地陸續發來的報道顯示，中國大陸外被確診武漢肺炎的病例人數正在增加。據來自香港電台的消息顯示，香港衛生防護中心正調查3宗新增輸入的新型冠狀病毒感染確診個案，並指香港至今累計錄得5宗確診個案。報導指，香港新增的首宗個案為一名62歲女病人，過往健康良好，她居於湖北省武漢市，星期日（19日）乘搭高鐵G1013由武漢到深圳北，再由深圳北，轉乘另一高鐵G6543到香港西九龍站。她自本周一起出現發燒及咳嗽，昨日到屯門醫院急症室求醫，今日入院接受隔離治療，現時情況穩定。報導稱，患者潛伏期內，曾到過武漢的菜市場及當地醫院探望有咳嗽的家人，沒有接觸野生動物。據初步調查顯示，病人與丈夫來港探望女兒及女婿，併入住屯門倚嶺南庭，3名家人沒有出現病症，將被送往麥理浩夫人度假村，接受隔離監測。

與此同時，其於出現在香港的2宗個案為一對居於武漢市的夫婦，分別為62歲女病人及63歲男病人，2人過往健康良好。他們於周三（22日），乘搭高鐵由武漢來港。女病人周四開始發燒，但無呼吸道感染癥狀，男病人在同一天開始咳嗽，周五開始發燒。他們周四到威爾斯親王醫院急症室求醫，併入院接受隔離治療，現時情況穩定。他們在潛伏期內，都沒有到醫療機構、濕街市或海鮮市場，亦沒有接觸野生動物或禽鳥、或有肺炎或上呼吸道感染癥狀的病人。周五當天，美國疾病管制預防中心表示，在美國境內新被確診的武漢肺炎患者女子曾在去年12月前往武漢，於上周返回美國出現病症。目前該名病患正接受隔離治療，情況穩定。美國疾病管制預防中心也正在密切追蹤全美22州內出現的63起疑似病例。

美方在周二宣布確認首個武漢肺炎患者，他是一名在華盛頓州的30多歲男子。周四晚間，得克薩斯州也傳出一名自武漢返美的大學生出現相關病症，當地醫院正在確診中。美國國務院領事事務局還在周五將前往中國的旅遊警示升至最高級，呼籲民眾勿前往湖北省。尼泊爾衛生當局官員另最新介紹稱，一名在中國求學的尼泊爾學生近日返回該國，並檢驗出對新型冠狀病毒呈陽性反應，這是尼泊爾首宗武漢肺炎確診病例。尼泊爾官員指出，目前他受到監控，曾跟他密切接觸的人也正接受調查。

英國官方在周五證實全英國目前共有16人因疑似癥狀入院進行隔離檢查，其中5人已排除為武漢肺炎，另外11人尚待檢驗結果。這些疑似病例被指分布於蘇格蘭和北愛爾蘭首府貝爾法斯特，以及英格蘭，其中多為中國籍人士。面對相關質問，英國衛生大臣漢科克（ Matt Hancock ）告訴關切疫情發展的國會議員們，英國已對武漢肺炎擴散做好準備。他說，“（疫情）對英國大眾的威脅仍處低下，政府首席醫務官將稍後發表聲明”。英國全國醫療系統下各醫院和公醫(GP)診所亦均已接獲指示，要求了解有相關癥狀病人是否曾到過武漢。對此，英國政府首席醫療顧問克里斯•威蒂稍後稱，當局已就針對武漢肺炎疫情的威脅和回應召開了緊急會議。

威蒂說，“內閣辦公廳簡報室在周五召開緊急會議，就武漢、中國和亞洲其他地方（的疫情）加以討論”。他說，“截至目前為止，英國尚未出現被確診的病例，我們有全球專家對當下疫情發展進行不間斷的跟進，他們擁有着面對新型傳染性疾病很強的應對背景”。 英國公共衛生部榮休主管克斯佛則告訴媒體稱，“英國很有可能出現（武漢肺炎）病例”。法國方面，法國衛生部長布贊在當天的記者會上向媒體介紹稱，“在波爾多被證實的病例患者現年48歲，他從中國歸來，曾經過武漢。他在1月23日因出現癥狀就醫”。布贊說，“他自昨天起被送入波爾多當地醫院就醫，並被院方採取單間隔離，他在抵達法國後曾與十餘人聯繫”。這名在波爾多被確證的病人是華裔，在法國吉倫特省居住。他被指曾因工作原因去過武漢。布贊還進一步介紹稱，另一位（武漢肺炎）病例在巴黎被確診。她並承諾，法國政府將採取一切措施阻止疫情的擴散。布贊稱，“全法機場已獲取向所有從中國抵達乘客發放的相關信息”。

目前外界對巴黎確診的武漢肺炎患者知之甚少，她被指是一名女性，但當局尚不清楚其是否曾去過中國或曾在武漢滯留。布贊還稱，歐洲範圍內有可能存在其他的病例，“這是一個必須被限制的火焰”她說。據了解，最後一班從武漢飛往巴黎的飛機在周四於戴高樂機場降落，所有乘客被要求佩戴口罩，此次航班乘坐人數不多，他們在登機前於武漢機場被紅外線測量體溫，但抵達巴黎後法方機場未採取任何附加的監控措施，目前尚不清楚巴黎的病例與此次航班是否有關。根據中國衛健委周五的通報指，目前追蹤到密切接觸者9507人，已解除醫學觀察1087人，尚有8420人正在接受醫學觀察。