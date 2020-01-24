武漢醫院爆滿 患者徹夜排長龍 醫生顧不過來

武漢肺炎疫情可能失控，醫院被擠爆，沒有床位，醫務人員忙翻天，人手急缺。有患者家屬的現場照片顯示，在醫院門外，上百患者徹夜排長龍等待住院。醫生表示顧不過來，要求救護車不要再送病人來…

廣告 繼續瀏覽後續

據三聯周刊1月23日報道，一名武漢人的父親感染了冠狀病毒肺炎，在母親陪同下，在漢口醫院，第七醫院，武昌醫院之間來回奔波，各處都爆滿，住不上院，儘管醫生確認病情嚴重需要住院。

據這位武漢人講述，捱到1月22日早上，越來越嚴重。我趕緊叫了出租車讓他們去了漢口醫院。我媽一進醫院就拍了個視頻給我，在發熱門診排隊的人已有幾百個。因為人實在太多，中途他們又打車去了另一家非定點醫院，想先拍個片。片子出來，雙肺全感染。

他們馬上折返漢口醫院。好不容易排到了，醫生說我爸這個情況打針也沒用，必須住院，但醫院騰不出床位了，他建議去武漢市第七醫院，因為那裡馬上開新床位。去第七醫院之前，我聽說武昌醫院新開了500張床位，他們就先去了武昌醫院。晚上七點，我媽說（武昌醫院）急診室里連醫生都看不到了，所有人都在大廳等。門診前有五六輛120急救車拉人來，有醫生出來跟急救車說不能再往醫院送人了，他們顧不上來了。

實在等不了，他們去第七醫院碰運氣。七院第二天一早才新開床位，晚上21:20左右到七院大門口，拍了視頻說前面已排了40多個人，到22:00左右，她後面已經至少排了100多人，還有人陸續到來。10:40左右，醫院開了一扇門，一次只讓進三個人，進去的人先查血，如果嚴重就收，不嚴重的依然不能收。我爸爸折騰了一天，病了以後就幾乎沒吃東西，那時已經走不動路了…。

這名武漢人說，我爸自己回憶，只有一個可能接觸到感染源。他做過心臟支架，每個月都要去湖北省人民醫院拿藥，最近一次拿藥是在今年1月12日。那時大家都還沒把肺炎當回事，官方公布的信息也一直是可控可防。我爸去拿藥的時候沒戴口罩，排隊排了一個小時，他推測很有可能就是在那時感染的。