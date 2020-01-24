聯合國秘書長給中國民眾拜年 湖北超過4000萬人在“圍城”中過年

今天是中國農曆新年，聯合國秘書長古特雷斯特別發表視頻賀辭，給中國人民和全球華人拜年。由於武漢新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，合家團圓的除夕，人們在不安焦慮中度過。截至周六凌晨零時26分，中國共確診新型冠狀病毒肺炎903宗，26人死亡。36人治癒。湖北省被“封”城市增至13個，法新社稱，超過4000萬人在“圍城”中過年。一位武漢出租司機說，“鼠年新年過的提心弔膽”。

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病毒肆虐。除了各大博物館等公共文化娛樂場所新年期間關閉外，中國暫停所有體育賽事。

中國男子職業籃球聯賽（CBA）將無限期停賽；運動網站虎撲也指出，體育總局要求暫停4月份之前所有體育賽事。

另外，中國的河北省和江蘇省即日起啟動省重大突發公共衛生事件一級響應，配合疫情防控形勢。

在新型冠狀病毒源頭的武漢市，正趕建一座總建築面積為25000平方米的臨時醫院，可容納1000張病床。醫院主體建築以活動板房為主，將在2月3日前建成交付。臨時醫院建築項目在周四下午正式啟動。4個單位負責興建工程，連夜施工。

武漢肺炎疫情快速擴散。由於當地疫情持續升高，湖北省下令多地封城，截至目前已有13個城市的大眾運輸停止營運。據《湖北日報》指出，截至1月24日12時，湖北武漢、鄂州、仙桃、枝江、潛江、黃岡、赤壁、荊門、鹹寧、黃石（含大冶市、陽新縣）、當陽、恩施、孝感，相繼發出停運通知。

武漢市公告，將自25日凌晨0時起，關閉連接武昌和漢口的過江隧道，並在三環（環線快速公路）內的過江橋樑實施體溫監測管控。取消時間另行通告。