WHO疫情報告將台灣確診病例列在「中國台灣」項下台灣要求更正

世界衛生組織(WHO)公布2019新型冠狀病毒(武漢肺炎)最新疫情報告，將台灣通報的一個確診病例，列在Taiwan, China(中國台灣)項下。台灣外交部23日猛批WHO配合中國蠻橫無理要求，不專業，指示駐日內瓦辦事處立即向WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表達嚴正抗議，要求更正。

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台灣外交部指出，WHO是國際衛生專業機構，理應拒絕政治壓力，以專業中立態度落實憲章所訂「達致全人類最高健康水平」的宗旨。但卻一再配合中國蠻橫無理要求，將虛構的「一個中國原則」做為將台灣納入全球防疫體系的前提條件，等同以政治考慮凌駕台灣2300萬人的健康人權；台灣對此表達最強烈的抗議。

除了要求WHO立即更正對台灣的標示方式，台灣外交部也再度呼籲WHO應秉持專業，邀請台灣專家出席對抗新型冠狀病毒的所有會議。

台灣外交部強調，國際抗疫合作不應獨漏台灣，台灣位居全球對抗新興病毒行動的最前線，且有先進完善的醫療及防疫體系，絕對可以做出具體貢獻。

另外，美國國務院官員23日重申，在須以主權國家才能成為會員的國際組織中，美國支持台灣有意義的參與，這包括國際民航組織(ICAO)、國際刑警組織(INTERPOL)、世界衛生組織(WHO)等超過六十個國際組織。

美國國務院資深官員22日舉行背景說明記者會時也主動提到台灣，表示鼓勵WHO不要試圖排除台灣，而是要進一步納入台灣。