公民記者陳秋實大年三十趕赴武漢見證

武漢封城之際，公民記者陳秋實中國農曆年除夕乘坐最後一趟高鐵從北京趕赴武漢，高鐵車長告訴他，車輛將停運至少一個月，這意味着他將在未來一個月不能離開。他為何而來，陳秋實表示，出現了災難，作為記者要在第一時間衝到前線，用他的鏡頭記錄和見證武漢抗災防疫的真實情況，同時向外界傳達武漢人的心聲。

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外界知曉陳秋實與香港反送中有關。2019年香港爆發反送中，大陸全面封鎖新聞，其時身為律師的陳秋實八月17日抵港，欲了解港人為何發起反送中，為何百萬港人上街遊行。陳秋實在微博上分享在香港的所見所聞強調兼聽則明，但停留三天後被催促回國，之後，其微博、抖音頻道均被銷號，微信公眾號隨後亦被銷號。

陳秋實在24日晚當地時間10時，在武漢漢口車站發布視頻表示，他將隨時通報自己的住宿位置，“方便武漢警察來逮捕”；他承諾“不傳謠，不造謠，不會製造恐慌，更不會掩蓋真相”；同時他承諾會做好自己的防護工作。他帶來了消毒水和口罩，在沒有防護服之前，不會接觸嚴重感染的患者。

在武漢疫情徹底解除之前，他不會離開武漢。萬一不幸自己感染了病毒，也不會逃出武漢，把危險帶給別人。

這位公民記者還表示，他來武漢，願意與武漢同胞共進退，“習近平上哪去了我管不着，但是我陳秋實來了”。

他認為2003年的非典疫情與本次武漢肺炎疫情的爆炸，都是因為對於事實的隱瞞，對於信息的封鎖。現在，不能一錯再錯，至少要把真實的信息傳遞出去。

他同時希望發達國家本着人道主義精神，幫助中國，幫助武漢度過難關。

大約稍晚些時候，陳秋實發推說，“剛從武漢市中心醫院回來，有的人在看聯歡晚會，而有許多醫生和患者都是在急診室里度過除夕。請大家不要關注我，苦難的武漢百姓才最需要被關注。請外面的人努力把口罩，護目鏡，防護服之類的物資運進來。”