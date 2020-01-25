冠狀病毒：德國專家呼籲德國做好治療準備

德國雖然還沒有出現冠狀病毒患者。但鑒於法國已出現了三起，德國專家們現在呼籲德國官方部門和診所提前做好準備。目前尚不清楚該病毒到底有多危險。

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據德國電視一台報道，鑒於法國出現了三起病例，德國衛生政治家現要求德國官方部門和醫院為德國出現相關患者做好準備。基民盟籍聯邦議院衛生委員會主席呂德爾(Erwin Rüdel) 向《萊茵郵報》表示：“德國醫院做好治療準備相當重要。”

社民黨健康專家勞特巴赫（Karl Lauterbach）也建議，就冠狀病毒的到來做好準備。他說，在德國機場測量中國旅行者的體溫雖然還沒有必要，但原則上應做好採取這一措施的準備。因為，在隨後數周內，“可能必須這樣做”。

羅伯特·科赫學院院長韋勒（Lothar Wieler）則將這一病毒的跨境風險相對化。他向德國電視二台表示：“在中國以外，還沒有出現該病毒的大型傳染鏈。”這位微生物學家還表示：“該疾病的嚴重性，目前還難以估測，因為缺乏相關信息。”他認為，全球採取謹慎措施，是因為新冠狀病毒與薩斯病毒在遺傳基因上很類似，而且也都是通過呼吸道進行感染。2002/2003年，有八百人死於薩斯。但韋勒指出，德國目前流行的流感還更危險，帶來的負擔更沉重。

據德國《焦點》周刊報道，德國目前的應對方法是：如果一位病人在風險地區，比如在武漢或在中國，逗留過，而且有證據證明他和冠狀病毒患者有過接觸，那麼，醫生會為他做一個檢測，並通報當地衛生部門。根據檢測結果，衛生部門將決定是否要採取進一步的措施。但目前人們還沒有預防該疾病的疫苗。