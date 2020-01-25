武漢今起將進一步禁止車輛在市中心行駛

中國新型冠狀病毒感染肺炎的確診病例持續增加，目前已突破1400宗，死亡人數增至42人。疫情源頭武漢市自今天凌晨開始將進一步禁止車輛在市中心行駛。

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綜合中國媒體報道，在疫情最嚴重的湖北省，黃石市周六正式確診多31宗，其中一人死亡。全省的累積病例達到760宗，累計40人死亡。北京和廣西都新增10宗確診病例，分別累計51和33宗個案。

武漢新型冠狀病毒感染肺炎疫情發生後，中國各省區3天內陸續將重大突發公共衛生事件的警戒，提升到最高級別的一級紅色響應。截至周六晚10時，全國31個省區只剩下無確診病例的西藏尚未將警戒提升到一級響應。

法新社等各大海外媒體都報道周六由中國國家主席習近平主持召開的中共中央政治局會議。習近平指要加強藥物及物資供應保障，加強醫護人員防護，維護社會大局穩定。習近平坦承新型冠狀病毒感染的肺炎疫情“處於加快蔓延的嚴重形勢”。會議並強調，要對進出武漢者“嚴格管控”，堅決防止疫情擴散。

疫情源頭武漢市自今天凌晨開始將進一步禁止車輛在市中心行駛。只有許可車輛可以行駛，接載醫護人員及接送發燒病人到醫院。

今天起，所有進出北京的省際客運及省際旅遊包車全部停運。南京規定入公共場所必須要戴口罩。另外中國旅行社協會已暫停經營國內旅遊團以及預訂機票加酒店的國內自由行服務。周一起出境團及出境自由行亦停辦。