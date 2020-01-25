武漢肺炎單日確診病例暴增53% 首次有醫生感染病逝

武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情仍在颷升階段，根據中國國家衛生健康委員會公布，全國昨日一天之內新增444宗確診病例，即單日增幅為53%，較之前三天的三成至四成半增幅還要大，累計確診1287宗，41人死亡。不過，有關死亡人數未包括今早死亡的湖北醫生梁武東，他是疫情爆發以來第一個因救治病人而死於殺情的醫護人員。

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根據微博和《澎湃新聞》報道，死者是湖北省中西醫結合醫院(新華醫院)耳鼻咽喉科主任梁武東，他是第一批支持救治武漢肺炎的醫護人員，感染肺炎後於18日轉到市內的金銀潭醫院，於早上7時許病逝，終年62歲。

據公布，湖北省和北京均有醫護人員感染武漢肺炎，但沒有具體人數。湖北省八家醫院日前先後發出公告，因抗疫物資不足而向社會各界募捐醫療防護物資，包括護目鏡、N95口罩、外科口罩、拋棄式醫用口罩、醫用帽、防護服、手術衣、防護眼罩與面罩等。

而為了支持疫情最嚴重的湖北省，解放軍從海陸空三間軍醫大學合共抽調450人組建醫療隊，於昨晚抵達武漢，協助已啟動重大突發公共衛生事件一級響應的湖北省應對疫情。

武漢市衛健委負責人表示，目前全市發燒患者增多趨勢明顯，出現發燒門診排長龍及醫院床位緊張的情況。另外，網上23日流傳一條短片，顯示一名醫生情緒激動地指桌子講電話：「我不想回家？我不想回家過年嗎？你們做了甚麼？你們做了甚麼？」他其後更推開一名上前安撫她的女醫護人員，並說：「我沒有鬧，這病床上那麼多，我怎麼辦？」

中國政治學者吳強向《蘋果日報》表示，武漢市醫療體系目前接近崩潰，故動員中部戰區人員支持，但自軍改後，該戰區的軍醫編製不多，相信現時調度的已是全部力量，預料軍隊也不足以承擔這次重大公共衛生危機。

武漢正加緊興建可容納1000張病床的火神山醫院，以處理不斷增多的病人，這座仿效2003年非典時北京興建臨時醫院以對抗疫情的火神山醫院，預計於2月1日落成，醫療設備安裝測試後於3日交付投入使用。