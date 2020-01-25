武漢醫護音頻:感染者上萬 醫療資源嚴重不足 眼看病人慢慢死去

武漢新冠病毒肺炎爆發一個多月後，新冠病毒感染者湧向醫院，徹夜排長龍等待病床被收治。然而推特昨天傳出一段視頻顯示，武漢某醫院內擁擠不堪，有些病人甚至死在走廊里。這些感染者連病都沒看上，會被納入官方的統計中嗎？

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據本台今天1月25日收到一段武漢醫療圈流出的微信音頻，一名崩潰的武漢醫護人員向她的親戚們表示說，那種感染，比電視里報道的可拍多了，粗略估計有上萬人感染。她所在醫院的十幾個醫生，一天都看一百多個病人，蠻多病人已經不行了，沒有床位，家屬在那裡鬧，說“政府不是說在你們這裡治嗎？！” 政府讓我們開始治，根本什麼物資都沒有。病人在那裡求我們，我們一點辦法都沒有，看着活生生的人慢慢地都不行了...。

該音頻的講話者叮囑自己的親屬說，你們在屋子裡也一定要做好防護，千萬不要等到說，相信政府。“全都要靠自己！”

中國國家衛健委1月25日通報最新疫情，截至24日24時， 29個省市自治區累計確診新型冠狀病毒感染肺炎病例1287例，其中237例危重。官方今天通報的死亡病例41人，其中湖北39人，河北1人，黑龍江1人。

相較於昨天官方報告的25個死亡病例，今天新增16例，確診病例，今天新增444例。目前只有西藏倖免。至於疑似病例，20個省市自治區新增疑似病例的累計報告1千9百65例。此外，官方宣布新增治癒出院3例。