武漢醫院告急 第一名醫生殉職 中國軍醫團抵達增援

中國軍隊數百軍醫專家周五1月24日晚間抵達武漢，增援當地醫護人員，抗擊新冠病毒肺炎疫情。武漢醫院爆滿，許多病患苦苦煎熬等不到救治，醫護人員嚴重不足，難以應對如此重大疫情。今天武漢第一位醫生不幸殉職。

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周五晚間，450名中國軍隊醫護人員乘飛機抵達武漢。他們當中有埃博拉病毒和薩斯病毒專家。據法國世界報報道這個消息時說，上述兩種病毒與武漢新冠狀病毒相似。據中國官媒介紹，這些軍醫來自中國人民解放軍陸軍，空軍和海軍的醫院。他們被派往武漢集中收治新冠病毒肺炎的醫院，增援當地醫生。這些軍醫當中有呼吸科專家，傳染病專家，內分泌專家，重症監護專家。

武漢耳鼻喉科醫生梁武東染上新冠病毒與今天1月25日不治身亡，享年62歲。梁武東是武漢肺炎爆發以來首位殉職的醫生。據中國媒體報導，梁武東是湖北省新華醫院耳鼻喉科醫生。他於1月16日受到新冠病毒的感染，於今天早晨不治身亡。

武漢新冠病毒肺炎疫情爆發後，數以百計新冠肺炎感染者在醫院排長龍，等待病床。有定點醫院的醫務人員人表示已經顧不過來，要求救護車不要再送更多病人。

有網民在武漢醫院拍攝的視頻顯示，有人等不到住院，死在走廊里。一名醫護人員向親友發送音頻說，粗略估計有上萬人感染。比電視里報道的可拍多了…。

武漢當局昨天開始依照北京抗非典的小湯山模式，在武漢蔡甸區緊急興建臨時醫院，預計10天之內完工，2月3日開始收治新冠病毒感染者，預計有1000個集裝箱病床。

中國國家衛健委1月25日通報最新疫情，截至24日24時， 29個省市自治區累計確診新型冠狀病毒感染肺炎病例1287例，其中237例危重。死亡病例41人，其中湖北39人，河北1人，黑龍江1人。僅西藏暫時倖免。