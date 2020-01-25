法國衛生部：三名感染新型冠狀病毒患者“情況良好”

法國衛生部周六通告，法國三名感染新型冠狀病毒的患者“目前情況良好”，到目前沒有再發現新的新型冠狀病毒感染個案。法新社消息，法國今起在巴黎戴高樂機場設立專門的醫務接待小組，負責先期處理疑似感染新型冠狀病毒個案。法國標誌雪鐵龍集團將自武漢撤回派駐職員及家屬。

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路透社消息，法國周五證實三宗感染新型冠狀病毒肺炎個案，三人都是原籍中國，其中兩人在巴黎醫治，另一患者在波爾多醫院接受治療。法國衛生部周六召開記者會，負責衛生事務的總幹事薩洛蒙（Jétome Salomon)表示，目前三人“狀況良好”。他表示，這三人到法國後曾經接觸到的人並不多，但當局已經要求這些被接觸者接受檢查。薩洛蒙說，在法國，新型冠狀病毒檢測僅需數小時。

薩洛蒙並說，新型冠狀病毒致死率大大低於薩斯。

此外，據薩洛蒙表示，法國衛生部門提高應對新型冠狀病毒傳播措施，包括在機場設置的一個幾十人組成的醫務接待小組。這個小組主要負責解答相關問題，特別對出現一些癥狀疑似感染新型冠狀病毒的人提供先期醫療服務。法國衛生部官員並表示，每天有眾多來自中國各大城市的班機，在機場設置的這個醫務接待小組有充足的醫護人員，應對大批人流。這個機場醫療隊有數十名醫護人員，其中包括醫生，護士，也有傳染病專家。

法國標誌雪鐵龍集團將自武漢撤回派駐職員及眷屬。

標誌和雪鐵龍集團周六發表聲明說，將自爆發新型冠狀病毒肺炎疫情的中國武漢地區，撤回派駐當地職員及家屬。

標誌雪鐵龍集團表示，38人將會撤離，並將在與中國當局及法國總領事館充分合作下執行撤離方案。

PSA指出，撤離人員將會留在湖南省會長沙隔離檢疫，其後才會返回法國。