源起武漢的新型冠狀病毒肆虐全中國，並且正在海外快速擴散，法國的挑戰網站刊登了《法國 -中國之間的危險關係》一書中有關中法合作建設P4病毒實驗室的內容。該項目是按照法國梅里埃在里昂的P4實驗室“盒中盒”的模板幫助中國建設的。被中國媒體稱為是是“一帶一路”的典範。今天武漢P4實驗室是中國突發急性傳染病防控科學研究基地，也是烈性病原的保藏中心和世界衛生組織烈性傳染病參考實驗室。

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挑戰網站文章指出，法國是全球病毒研究領域的領先國家，1999年，法國就在里昂設立了全歐洲規模最大的病毒研究中心，2003年，中國科學院就向法國政府提出協助中國開設同類病毒研究中心的要求。中方的要求在法國曾經引發法國政府以及病毒專家們之間的分歧，因為儘管中國病毒中心可以打擊突發傳染病，但法國有專家擔心中方會使用法國提供的技術來研製化學武器，法國情報部門當時向政府提出嚴正警告。

但是在時任總理拉法蘭的支持下，中法雙方終於於2004年希拉克訪華期間簽署了合作協議。法國將協助中國建設P4病毒中心，但協議規定北京不能將此技術用於攻擊性的活動。該協議在簽署時就曾經引發爭議，拉法蘭曾經就此表示：“兩國政府首腦簽署了合作協議，但之後行政部門百般阻攔。

法國對外安全總局指出，法國里昂的一家建築設計所RTV原定負責該實驗室的工程，但2005年中國官方選擇武漢當地設計所IPPR（中元國際工程有限公司？）負責工程，而根據法國安全部門的調查，IPPR設計所與中國軍隊下屬部門有密切關聯，這些部門早已是美國中央情報部門的監督目標。由於上述安全擔憂以及協議具體落實部門的一再延遲，再加上2008年法中之間的外交危機，這才導致武漢P4病毒中心到2017年才正式投入運作。時任法國總理Bernard Cazeneuve出席了實驗室的啟動儀式。

武漢病毒實驗室被認可從事三類病毒的研究：埃博拉，剛果-克里米亞出血熱以及尼帕病毒。

實驗室還必須獲得世衛組織的認證才能正式被納入合作實驗室，協助識別國際性蔓延的病毒。實驗室原計畫在2020年獲得世衛組織的認證，從而使實驗室全功能投入。

法國當初是否應該協助中國修建P4實驗室？中方是否遵守了當初的承諾？如果說，武漢P4實驗室負責人肯定該項目將幫助亞洲乃至全世界更加有效地對抗流行病毒的話，法國政府內部卻並不一致贊同上述觀點。有政府官員向記者表示，中方在十多年的合作過程中多次違背承諾，比如說，中方當初承諾僅僅在武漢修建唯一的一個實驗室，而今天發現，中方已經修建了多個實驗室，而且某些實驗室十分可疑。