疫情擴散:30萬人封城前夕撤離武漢 更多人被信息屏蔽所害

30萬人在封城前夕離開武漢，這僅是坐火車離開的人數，不包括通過其他渠道出走的人。此外，更多人被信息屏蔽所害：他們毫無防備地進出武漢，四處流動，歷時一個多月。如此看來，武漢疫情失控在所必然。而這場災難的罪魁，應該是信息封鎖。

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武漢市當局在1月22日宣布從1月23日10點開始封城。封城前夕，有30萬人乘火車離開武漢。據創業財經雜誌微信賬號日前貼出“武漢鐵路資訊”截圖顯示，1月22日這一天，武漢站，漢口站，武昌站，一共發送旅客29.96萬人。而通過航空，水路，公路離開武漢的人自然不在其內。

該雜誌批評說，有人已經發燒，吃了退燒藥，去上海迪斯尼樂園玩。可是他有沒有想過，那裡有多少免疫力低下的小孩？有人去西安品鑒西安小吃，在人來人往的鼓樓溜達了一大圈。還有人把老婆孩子從“疫區中心”帶出來，在朋友圈裡炫耀一波“感動中國”。可是你到底是“感動中國”還是“感染中國” ?

其實，不僅僅中國被感染，境外也遭難。有專家透露，武漢新冠病毒的危險在於，即便輕微癥狀或沒有任何癥狀的病毒攜帶者，也會將病毒傳給他人。一個多月來，從海鮮市場野味檔冒出來的新冠病毒，禍及除了西藏之外的全中國，港澳台美日英法澳等地也未能倖免。

在疫情捂蓋子期間，很多人被“蒙在鼓裡”，毫無防備地進出武漢。所以新冠病毒的感染者和死亡者其實都是被信息管制所害。正如中國諾貝爾和平獎得主，死在囚禁中的劉曉波2008年10月1日在法廣專訪中所說：“當公共衛生方面的重大新聞被封鎖時，這樣的封鎖所謀殺的，不僅是新聞本身，而是民眾的生命安全。”劉曉波當年是在評論毒奶粉和薩斯疫情真相被隱瞞時，發表的上述看法。