美國據報包機飛武漢撤僑 法俄兩國或將採取類似陸路行動

《華爾街日報》周六報導，美國政府正着手安排一架撤僑包機並將於周日飛往武漢，以撤離仍滯留在當地的美國公民和外交人員。法國則將以巴士由陸路將僑民撤出武漢，俄國也和中國政府協商採取類似行動。據香港《南華早報》報導顯示，法國將以客運大巴由陸路將願意離開的僑民撤出武漢。

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據《華爾街日報》援引消息人士的話指，這架美國當局派往武漢的包機擁有230個左右的座位，其將負責接出仍滯留在當地的美國駐武漢總領事館外交人員，及其他美國公民和他們的家人。華盛頓方面採取的這一行動是在經過與中方政府多個部門經近日的協商後，得到了中國外交部的同意。美國駐華大使館的一名發言人則在周四表示，美國國務院已下令讓所有在武漢總領館的美籍政府僱員和他們的家人從武漢撤離，但拒絕就有關撤僑的消息加以評論。美方發言人稱，將美國駐武漢的外交人員和他們的家人從當地撤出，是因為“新型冠狀病毒的爆發致使運輸受限造成後勤中斷，及武漢市內醫院的人員飽滿”。目前據信有大約1000名美國公民在武漢，當地的美國總領事館正和他們聯絡，安排他們的機位。

這位消息人士還稱，美國計畫暫時關閉駐武漢總領事館。他又說，若是還有多的機位，也可能提供非美國公民搭乘，包括其他國家的外交人員。《南華早報》在另一篇報導中介紹稱，根據法國駐武漢總領事館發出的電子郵件顯示，法方計畫將讓想要離開武漢的法國公民，搭乘大巴車前往鄰近的湖南省省會長沙市。法方相關電郵指出，“總領事館與地方當局合作，安排巴士讓法國公民、他們的華裔及外國配偶和子女搭乘，離開武漢前往長沙。”據法國廣播Franceinfo的消息顯示，這一措施將涉及到250餘名仍滯留在武漢的法國公民。這些人按照該計畫可自願乘坐領事館組織的大巴車離開武漢。據悉，這一計畫仍在安排當中，具體執行日期尚未被確認。

法國駐武漢總領館的郵件還寫道，“預計將在長沙安排一個領事館的代表團隊，以跟蹤和回應法國人的關心問題”。與此同時，法國外交部在周四為武漢肺炎問題設立了應急中心，並與駐華大使館合作以應對局勢。法國外交部周五發出的公告稱，“（應急中心）將跟隨局勢發展變化，如若需要會增強（反應）力度，其中包括設立專門的電話熱線”。對此，一些滯留在武漢當地的法國人批評政府做的不夠，一名叫杭伯特（Jacky Raimbault）的武漢法國居民強調稱，總領館提出的辦法“不夠認真”。他說，“他們在昨晚向我們提出了將我們送往長沙的方案。”杭伯特接着介紹稱，“但到達當地後，我們必須自己找旅館，也需要受到隔離。我們不知道具體要被隔離的時間，我們現在還未作出打算，所以對於我和我的夫人來說我們更願意留在這裡”。

另據俄羅斯新聞社（RIA）報導，俄國駐中國大使館周六也提出，俄方正與中國協商可能由武漢和湖北省撤離俄國公民的行動。根據財新網最新報導指出，在武漢也設有總領館的韓國，周六已針對湖北全省發出“勸告離開”的旅行警告，此前的旅行警告級別只是“不建議前往”。韓國領事館亦已於周六起停止在武漢的簽證發放服務。但目前還未出台強制要求在武漢的韓國人撤離的方案。韓國駐武漢領事館還通知韓國公民稱，湖北省外辦已通知各國，如果外籍人士欲離開武漢，需要提交相關身份信息。韓聯社則報導稱，韓國疾病管理本部25日發布公告稱，中央防疫對策本部決定將新型冠狀病毒感染的監測污染區從武漢市擴大至中國大陸全境，要求所有從中國入境的旅客都必須提交健康狀態問卷。此外，在武漢也設有總領事館的英國，尚未傳出撤離人員的相關安排。