英媒:衛生當局正在尋找2000名來自武漢的人

據英國資深媒體人李文今天1月25日引述英國媒體的報道，英國當局正在排查最近兩周從中國武漢到英國來的人，據說有兩千人之多。

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英國《獨立報》電子版報道，英國衛生部門官員正在聯同航空公司，一起尋找在過去14天內從武漢市飛抵英國的大約2000名旅客，希望能檢查他們是否患上了新型冠狀病毒肺炎，而武漢是最初爆發此病的源頭城市。報道引述英格蘭公共衛生署醫學總監科斯福德教授表示，目前新型肺炎的傳播只是“剛剛開始”，因此英國發現確診病例的可能性“甚高”。與此同時，法國的波爾多及巴黎市分別首次出現新型肺炎的確診病例。

《i》也在頭版報道了歐洲首次出現新型冠狀病毒肺炎病例的消息，並引述英格蘭公共衛生署官員表示，英國出現新型肺炎病例的可能性“甚高”，而英國醫護人員也為此提高了戒備。不過，英國有關部門舉行了有關新型肺炎的危機會議，並認為，英國大規模爆發新型肺炎的風險“較低”。

《每日電訊報》也在頭版報道，英國衛生部門正在尋找過去14天從武漢飛抵英國的2000名旅客，以檢查他們是否已經患上了新型冠狀病毒肺炎。報道還指出，其中部分旅客可能已經飛返武漢，包括1月13日來到英國劍橋大學參加活動的15名中國學生。