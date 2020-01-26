世衛總幹事去中國商討新型冠狀病毒疫情

世界衛生組織總幹事譚德塞周日晚在社交網頁表示，他正去北京的途中，將與中國官員和衛生專家商議新型冠狀病毒疫情。另外，在法國出現新型冠狀病毒肺炎病例後，世衛組織歐洲區域辦事處呼籲各國做好應對準備。

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路透社消息，譚德塞周日晚表示，希望強化與中國的夥伴關係，在抗擊此次疫情向中國進一步提供保障支援。譚德塞表示，多份主要科學刊物的主編已同意，在作者允許後，將會與世衛分享有關新型冠狀病毒的所有研究成果，以便世衛能夠對新型病毒作出評估並發出相關政策。

在法國出現歐洲首例新型冠狀病毒肺炎病例之後，世衛組織歐洲區域辦事處表示，每個國家都需要做好準備，及時發現和管理任何類型的疫情。

法國周五向世衛組織歐洲區域辦事處正式通報了三起新型冠狀病毒肺炎確診病例 兩起在巴黎，一起在波爾多。病人都來自武漢，現在在法國住院治療。

世衛組織歐洲區域辦事處表示，在歐洲出現確診的首例新型冠狀病毒肺炎病例並不出人意料，它們提醒我們，旅行的全球性不會讓任何國家免受傳染病傳播的影響。這也意味着沒有一個國家能夠推遲建立保護其人民的所有必要措施。

世衛組織歐洲區域辦事處並讚揚法國快速識別和診斷2019新型冠狀病毒肺炎疑似病例的能力。該辦事處指出，法國護理病人的衛生保健人員被提醒識別癥狀並調查病人旅行史，這一事實有助於迅速有效地採取行動。該辦事處強調，這是衛生專業人員參與疫情準備和應對、進行有效控制的基石。

世衛組織歐洲區域辦事處表示，及時採取行動對於早期遏制至關重要，法國迅速通知世衛組織和快速進行公共溝通就是一個例子，這也是全球協作和團結的一個例子。

歐洲區域辦事處表示，在一個病毒起源和行為方式不確定的時刻，各國、各組織和國際社會齊心協力更為重要。我們需要作為一個地區、一個世界來行動，以增強共同準備和應對的能力。這包括在地方和國家兩個層面做好準備，以檢測病人，檢測疑似感染者的樣本，充分管理病人，最大限度地控制感染，並保持與公眾的公開溝通以及作為知識和行動基礎的透明信息共享。

歐洲區域辦事處表示，現在還不知道疫情將如何發展，但目前具有一個機會之窗，我們必須抓住它，使所在地區和世界更加安全。