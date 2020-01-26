中國政府宣布暫時禁止買賣野生動物

中國政府1月26日發布公告，宣布在武漢疫情解除之前，嚴禁販賣野生動物。這個禁令由中國市場監管總局，農業農村部，國家林草局聯合發布。名為2020年第四號公告。

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該公告說，為嚴防新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，阻斷可能的傳染源和傳播途徑，市場監管總局、農業農村部、國家林草局決定，自本公告發布之日起，至全國疫情解除期間，禁止野生動物交易活動。買賣野生動物的禁令包括5條：

一、各地飼養繁育野生動物場所實施隔離，嚴禁野生動物對外擴散和轉運販賣。

二、各地農（集）貿市場、超市、餐飲單位、電商平台等經營場所，嚴禁任何形式的野生動物交易活動。

三、社會各界發現違法違規交易野生動物的，可通過 12315 熱線或平台舉報。

四、各地各相關部門要加強檢查，發現有違反本公告規定的，要依法依規嚴肅查處，對經營者、經營場所分別予以停業整頓、查封，涉嫌犯罪的，移送公安機關。

五、消費者要充分認識食用野生動物的健康風險，遠離“野味”，健康飲食。

據中國多家媒體報道，武漢新冠病毒肺炎起於武漢華南海鮮市場。因為最初的患者群大部分與這個市場的野味買賣有關。據第一財經報道，該報記者2019年12月31日下午，在武漢華南海鮮批發市場看到有幾家關閉的店鋪。旁邊的銷售人員說，這就是銷售野味的店鋪，現在關掉了。這家店鋪的4人，老闆、老闆娘、老闆哥哥及岳父均得肺炎住院。

鍾南山院士在武漢實地考察了這個市場，他在1月20向媒體表示，看到武漢海鮮市場很多賣野味的，並表示，從各方面的流行病學調查來看，病毒可能來自一個野生動物。