台灣宣布湖北返台及接觸個案者可能面臨拘捕強制隔離

針對「嚴重特殊傳染性肺炎」，台灣今天再度升高管制措施，即日起從湖北返台的台灣人，以及在台灣內部有跟確診個案接觸過的人，都必須落實「居家隔離」14天，如果自行外出，沒有跟防疫人員報備，違反居家隔離規定，就會被「強制隔離」，不但罰款，還有刑責，官方還強調，強制隔離的地點都已經準備好了。之前台灣的規定只是必須「自主健康管理」。

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台灣官方之所以升高管制措施，是因為台灣的第三個確診案例，55歲的武漢返台台商，面對官方查詢時，曾隱瞞回台之後的行蹤，特別是他曾前往高雄「金芭黎舞廳」待了四小時，卻全程沒有戴口罩，官方分析，與這位確診病例接觸者達到八十人，這讓高雄疫情立刻吃緊，高雄市長韓國瑜昨天立即銷假上班，親自督導高雄市防疫工作。

衛福部表示，「湖北返台」和「接觸個案」這兩種人一旦被發現沒有確實遵守「居家隔離」的規定，指揮中心將強制隔離，並請警察單位和檢察官介入處理。違反者會被處新台幣6萬元以上30萬元以下罰金；如果因此傳染別人，處3年以下有期徒刑或新台幣50萬元以下罰金。

防疫中心表示，目前居家隔離人數還在清查中，從武漢返台人數已經減少，25日開始每天少於一百人。

另外，中央疫情指揮中心也宣布，除武漢和湖北之外，從中國其他地區返回台灣的台胞，都要接受關懷訪視，外出須主動通報。中國籍配偶比照辦理。

陳時中表示，目前的措施，對於中國人的管制是：湖北人士一律不準入台，來自湖北以外其他地區的觀光旅遊、社會交流、專業交流、醫美健檢等暫緩受理，而防疫交流、人道就醫、專業交流的駐點服務，則採取個案審查。