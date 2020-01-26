武漢人向同胞疾呼 別把我們妖魔化

“武漢是武漢肺炎的病源，沒錯! 但武漢人不是中國人嗎？武漢人不是人嗎？ 請不要妖魔化我們!” 自武漢封城，流落出去或有武漢背景的人遭到本國人歧視，悲憤之餘大聲吶喊。“武漢疫情不是武漢人的錯，要將心比心，換位思考”。

廣告 繼續瀏覽後續

中國當局在一個深夜突然宣布武漢封城，猝不及防的武漢人或者湖北人從此有了第一次體會到同胞歧視的滋味，尤其跑到外邊臨時避難的，或武漢人在外面工作的，從外地回去探親的，只要聽到跟“武漢”沾邊，那個眼光橫掃! 在社交網絡上，那些無知的嘲諷受難的武漢人，更是不計其數。

這種歧視有兩種，一種是官方行為，一種是民間行為。首先來自官方，湖北首府武漢封城後，整個湖北省差不多陷入封省狀態，周邊省份，江西、河南、湖南都豎起路障，封鎖了湖北的出路，接下來就看重慶和安徽怎麼做了。給人的感覺好像湖北省已經獨立了出去。

官方如此一來，種種歧視，無所不用其極。官媒在喊“武漢加油”，實際情形是武漢的車開出去要加油並不容易，網絡上公布的一個照片，是湖北石油赤壁市南港加油站24日發布的告示：“緊急通知，根據市政府通知，各加油站務必落實如下防控措施，第一條：“武漢牌照一律不許加油””，這還是屬於一個省的。

至於民間的不通人情的議論，輕則諷刺，重則歧視的更是難計其數。在一個微信朋友圈，有人問：“湖北不讓回，全國不給留，在路上的武漢人怎麼辦？”另一位呼籲：“不要再對武漢窮追不捨，求生的慾望人人都有，拿出一點塵封的人性，拿出一點久違的善良，拿出一點對生命的尊重”。

一位“赫赫有銘”的訴苦：“我是湖北人，我們的城市生病了，又因為管理者的疏忽大意，病情加重了，到了不可收拾的地步，為了保一國而封一城，我們理解了，配合了。以為老實待在家裡不出門就可以心安理得了，但是隨着疫情的擴散，全國人民對我們的嫌棄，排斥，謾罵讓我們的內心承受着很大的壓力”。這位網名說，她孩子的同學一家會河南老家過年，“全村人不分男女老少輪流來他們家門口，喊着讓他們滾回武漢。孩子才八歲，不理解這些人要幹什麼這是他家鄉的親人啊，怎麼突然之間一個個變得兇神惡煞，惡語相加……”

網上流傳的一個視頻顯示，一家湖北籍到了陝西眉縣鼎盛大酒店，住不了酒店，旅客質問櫃檯，我們沒有回過湖北，憑什麼不給我們住酒店，你們收到了誰的通知，不給我們湖北人開房間，我們願意接受檢查，但不能排斥我們湖北人。

新京報報道，多地武漢返鄉人員配合調查後個人信息被泄露，包括姓名、家庭住址、電話、身份證號、返回車次，甚至高考成績信息，表格中各個老鄉群和小區群里傳播，不少人反映被陌生人通過電話、微信騷擾。“因為自己身份證是武漢的，無法辦理酒店入住，還有在武漢打工的回鄉者，被父老鄉親堵在家裡喊話，讓他們‘滾回武漢’，我們目前無法確認這些網友留言是否完全客觀，但這種‘談鄂色變’的‘恐鄂心態’確乎存在。”“而這種對武漢人乃至湖北人的標籤化、妖魔化，將這場原本應一致對外的‘抗疫戰’變成了一場內耗。”

有位網友憤怒地評論：感覺對武漢人很像1939年的猶太人，到處被盤問，查戶口。人性在災難面前暴露無遺，不苛求出現多少英雄，至少多保留點人性。

有人質問：“將少部分人排除在外，大部分人就安全了嗎？”零零發寫到：不是每一個到過湖北的人都是病毒，更不是每一個“湖北人”都是病毒……任何時候，都不應該以人種或者籍貫或者戶口之類的東西，對一類人進行驅趕或者禁入…..以鄰為壑，最後就是分崩離析……病毒並不可怕，可怕的是愚昧和無知。

北京學者榮劍評論：說實話，改造這個黨我有信心，用不了十年，它不轉型就自己完蛋，大概率和蘇共一樣的命運。但改造國民性我沒有信心，被毒化得太久了，至少需要進化五十年，更有可能是一百年，網上有人說，中國人不愛國，就是不愛中國人，看看目前各省對武漢人所採取的封堵措施，真正是以鄰為壑，哪有什麼同胞之心! 法學教授張雪忠評論：“今天我們野蠻對待武漢人，湖北人，明天就會輪到我們被野蠻對待，這個國家也很難進入文明狀態”。

全家在武漢的斯偉江律師在一個封城後的晚上八點到夜雨陰冷，行人極少的長江邊走了一圈，面對這座一百多年來發生過極其重大歷史性事件的城市，感慨萬千：“這個城市，面臨如此大的挑戰，上一次大概是一百多年前。官地方大員，一夜之間，顢頇面目，暴露無遺，別看平時神五神六，一遇考驗，原形畢露。一切最終都會過去，惟有長江水，無語東流。”