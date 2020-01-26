武漢新冠病毒死亡升至56人 感染者超2000人

武漢病毒繼續擴散，1月26日宣布死亡人數升至56人，確診感染病例超過兩千人，絕大部分集中在武漢地區。前一天的統計是1.300感染，41人死亡。香港，澳洲，台灣，泰國，新加波，越南，日本，法國，北美，澳洲，尼泊爾等國都發現了確診病例。

廣告 繼續瀏覽後續

香港今天又確診一例新冠病毒陽性，累計6例；澳門今天新增3例確診病例，累計5例。台灣今天也新增確診一例病例，累計4例。

據法新社今天刊出統計：

泰國已經確診5宗武漢新冠病毒患者，其中4例是武漢人，另一例是曾在武漢停留的泰國女子。

澳大利亞1月25日確診4例，第一例是一周前從武漢抵達墨爾本的男子，另3例最近都在中國停留過。

馬來西亞確診4例，都是到馬來西亞度假的武漢人，其中一名66歲婦女和兩名男孩兩天前經新加坡到達馬來西亞，另一名40歲男子跟隨一個旅行團乘大巴進入馬來西亞。

新加坡確診4例，新加坡當局23日宣布一名三天來自武漢的66歲男子及37歲兒子確診；21日宣布一名52歲的武漢女性居民也被確診。今天宣布一名周三抵達的36歲男子也確診。

法國確診3例，其中一例是48歲的法籍華人，曾在武漢短暫停留。另兩例是來自武漢的一對夫妻。這是歐洲大陸首次確診的武漢新冠病毒病例。法國衛生部長表示，法國擁有快速檢測手段。

日本確診3例，第一例是一名30來歲男子，他1月10日從武漢抵達日本幾天後出現癥狀。另外兩名被確診的病人也是武漢居民。

韓國確診3例，第一例是1月19日從武漢乘飛機抵達首爾的35歲武漢女子。另兩位曾在武漢工作的50歲病患。

美國今天新增1例，累計3例。其中一例是曾去武漢的30歲男子，1月15日回到美國，目前在西雅圖留醫。另一例是從武漢返回芝加哥的60歲女子。新增病例也曾在武漢停留。

越南確診兩例，都是中國父子，父親1月13日從武漢抵達越南胡志明市，看望他的兒子。

尼泊爾當局1月24日宣布確診1例武漢新冠病毒，患者是1月9日從武漢返回的32歲男子。

加拿大確診一例。一名50歲男子在武漢逗留後於1月22日返回多倫多。