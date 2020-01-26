武漢新冠病毒:潛伏期體溫正常也能傳染

中國國家衛健委主任馬曉偉今天26日表示，觀察到武漢新冠病毒在潛伏期也具有傳染性。他表示，從傳播特點來看，部分病人早期體溫不高或正常，輕症病例較多，存在隱性感染者，“行走的傳染源”大大增加了防控難度。

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馬曉偉今天在國務院新聞辦記者會上表示，“新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，有輕症病人，從觀察情況看潛伏期也具有傳染性。潛伏期大約在10天左右，最短的有1天發病，最長的是14天，這同非典有很大的不同。”

馬曉偉說， “我們對新型冠狀病毒的認識還十分有限，傳染源還沒有找到，傳播致病的機理以及病毒變異情況還不清楚。”作為一種新發的傳染病，不排除一段時期病毒發生變化的可能，可能會有一些新的情況出現，病毒對不同年齡人群的危害程度也在變化。

馬曉偉介紹，從傳播範圍看，疫情呈現武漢局部暴發、全國多點散發的狀況。全國除西藏以外，30個省份有了確診病例和疑似病例，港澳台地區發現了病例，周邊一些國家也發現了病例。從傳播特點來看，部分病人早期體溫不高或正常，輕症病例較多，存在隱性感染者，“行走的傳染源”大大增加了防控難度。

他還說，當前，疫情發展速度加快，恐怕還要持續一段時間，可能還會出現病例增加的情況。

中國衛健委副主任李斌表示，目前對這種病毒的認識有限，對疾病可能變化不清楚，“疫情進展的情況還不完全掌控在我們手中”。

中國當局今天宣布新冠疫情統計有56例死亡，2000例確診病例。武漢多名居民告訴法新社，實際感染的人數要比官方宣布的多，因為有些病患找不到車去醫院。一名武漢青年今天在Youtube傳出視頻透露，在武漢撥打120無人接聽。