武漢新冠肆虐:北京9個月嬰兒感染 上海首宗死亡 京津滬長途客運全停

武漢新冠肺炎繼續擴散肆虐:今天北京一名9個月大的女嬰被確診感染新冠肺炎。上海出現首宗新冠病毒死亡病例。京津滬相繼宣布暫停長途客運。

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北京一名9個月女嬰被確診感染新冠肺炎，令人震驚。據新京報引述北京衛健委1月26日消息，北京市新增5例新冠病毒肺炎病例，其中包括一名9個月的嬰兒。這名嬰兒有湖北接觸史，1月25日發病，1月26日被確診感染新冠病毒。截至1月26日21時，北京市累計確診68例，治癒2例。

上海當局26日宣布該市首宗新冠病毒死亡病例。法廣駐上海特約記者福爾熱Angélique Forget報道，上海的這名死者是一位88歲男子。到目前為止，上海確診40例新冠病毒感染者，另有70人正在接受觀察。

上海今天周日宣布，為防止新冠病毒擴散，立即暫停上海長途公路客運。上海有居民兩千四百萬，是中國最大城市和經濟首都。

北京也從今天開始暫停省際長途客運。據新京報消息，大興機場巴士公司已經停運全部跨省機場巴士，但北京市內線路還正常運行。

天津當局宣布從1月27日起暫停長途客運。天津今天新增3例新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例，確診病例增至13例。