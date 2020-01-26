武漢肺炎疫情 官方數字為何遠遠低於專家評估 ?

從中國領導人習近平使用形勢嚴重來形容，李克強擔任武漢肺炎疫情防疫小組組長來看，問題嚴重。可是官方目前公布的確診及死亡數據被指“不成比例”，存在着許多疑問。

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比如，截至26日中國官方的最新數字，全國確診病例2031多例，死亡56例，但有多少疑似病例沒有公布。與此同時，一些英美專家預計，武漢新冠狀病毒感染人數將在14天內超過25萬，而且病毒將在北上廣等超大型城市出現爆發。

而世界衛生組織專家顧問、美國哈佛大學公共衛生專家費格丁的最新表述也不容樂觀，他形容這一新型冠狀病毒疫情爆發的嚴重程度可能是“熱核級反應級別”，這位專家在推特發文表示，他的說法絲毫沒有誇張。他說：“有些人覺得我企圖煽動恐懼，我沒有，我是科學家。這病毒很嚴重”。新西蘭媒體Newshub引述科學家預料，在幾天後的2月4日前，就會有13萬兩千個至27萬三千個感染病例。

據美國之音報道，英國蘭卡斯特大學、英國格拉斯哥大學病毒研究中心和美國佛羅里達大學的四位傳染病生物學家對疫情進行了密切追蹤，並利用專業模型和現有數據對疫情及蔓延情況進行了分析，在1月23日公布了『2019新冠狀病毒：流行病學參數的早期估計和疫情預估』的研究報告。

報告指出，武漢地區新冠狀病毒的傳染目前只有5.1%被發現，城市社區中存在大量未被發現的病毒傳染。他們的模型預計未來14天內(從23日到2月4日)，武漢的病毒傳染人口將超過25萬人，預計中國會出現最大規模的病毒爆發的其他城市是上海、北京、廣州、重慶和成都。他們還分析，到2月4日，旅行如果有效減少99%，武漢以外的疫情規模可能僅僅能減少24.9%。

一些分析人士則認為武漢肺炎確診人數脫離現實，其原因在於官方掌控。真實的數據“可能更恐怖”。

中央社引述網名“財經冷眼”的獨立財經評論人士25日分析，中國官方公布的確診人數及死亡人數與1100萬人口的武漢為此封城不成比例。評論引述公開實名揭露感染人數的湖北航天醫院醫師胡電波的話說，彙總後統計發燒人群為10萬人，這一數字呼應協和醫院一名醫生與海外學者的評估。

財經冷眼引述匿名專家分析，武漢肺炎採取三階段確診，首先需要當地醫院測試為陽性，其次需要有專家組臨床診斷的結論，最後還得送樣本到北京的中央疾控中心，經第二次檢測為陽性，才算確診，這個過程在最理想的情況下需要3至5天。評論分析，以上規定看起來很嚴謹，“目的其實是要把確診診斷權收歸北京”，這意味着，確診人數完全由國家疾控中心判定，地方上說了不算。據指經國家疾控中心認可，患者才會被列入確診名單，接受隔離和免費治療，如果疾控中心不認可，病患可能到死亡都只是疑似患者，一切醫療費用都自行負擔。

評論指，結果就是疫情數據的低估，造成大量疑似患者得不到及時隔離和治療，每天在各個醫院之間奔波，成為一個一個移動的傳染源。疑似病人越多，確診的過程就拉得越長。