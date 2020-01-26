武漢肺炎蔓延至加拿大 澳門新增3人感染 南韓也擬撤僑

武漢肺炎繼續在中國境外蔓延，加拿大成為最新受感染的國家，出現首宗「推定確診」病例，而澳大利亞和澳門均新增三宗個案，令境外確診病例增至41人，涉及14個國家或地區。為保國民利益，南韓欲步美國後塵，從中國撤僑。

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加拿大首宗「推定確診」武漢肺炎個案在多倫多出現，根據當地公共衛生局，五十多歲的患者上周三(22日)經廣州由武漢飛抵多倫多，隨後表示不適，經測試後，結果顯示，九成半肯定他感染新型冠狀病毒。一旦確定，將會是加拿大首宗相關個案。

另外，乃疫工作較嚴的澳門，今(26日)天新增三宗新型冠狀病毒感染病例，累計增至五宗確診個案。當中一名新增病例是經香港乘船入境溪門時發現的武漢女子。香港食物及衛生局局長陳肇始表示，每個口岸都會有類似換乘交通工具的個案，現時會努力追蹤患者的緊密接觸者。

經港到澳門發病的58歲患者，23日早上從香港的港澳碼頭乘船入境澳門，因為頭暈不適而在抵埗後到醫院求醫，檢查發現有低燒，即晚測試時，對新型冠狀病毒呈陰性，今早複查結果則呈陽性，目前情況一般。另外兩名39歲和21歲患者，則分別於上星期三和四由珠海橫琴入境澳門。

香港方面，懷疑個案大增，但確診病例維持5人。在昨天中午前24小時，香港新增65名懷疑個案，年齡由8個月至88歲不等，即至今有兩名嬰兒出現病徵。在累積的305宗呈報個案中，尚有108人留院接受隔離。

綜合而言，已蔓延的境外國家或地區中，以香港和澳門最多，各有五宗，其次是馬來西亞和澳大利亞，各有四宗。

當中，澳大利亞昨天一日內新增三宗確診病例，當地政府因此決定向湖北發出最高級別的旅遊警示，建議公民不要前往當地。另外，有三宗病例的台灣，把湖北省的旅遊疫情建議提升至第三級警告，呼籲民眾如非必要應避免前往。

另外，為保障在中國的公民染疫，繼美國之後，南韓政府亦在爭取安排包機從武漢撤僑。韓聯社報道，南韓駐武漢總領事館已經初步徵詢當地五百多名僑民及留學生的回國意願，正在制訂他們回國後的防疫措施。一旦獲得中國政府許可，外籍人員便可撤離。

法國和俄羅斯據傳媒報道亦有撤僑計畫。