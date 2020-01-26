武漢醫院病人排隊苦等 向法新社傾訴絕望和無奈

武漢醫院嚴重飽和，病人苦苦排隊等候。有人自帶塑料板凳或長凳，還有人展示病人躺在走廊地上插管子的照片，也有人告訴法新社，死人太多了，有的一整天都沒人管，像恐怖電影。

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周六（1月25日）在武漢紅十字醫院，一些病患向法新社記者傾訴他們的絕望和無奈。他們都願意作證，卻都不敢暴露姓名，擔心這個嚴厲管控言論的國家制裁他們。

一名30來歲的發熱男子來到這家醫院排隊。他說，我已經兩天沒睡覺了，我跑了幾個醫院。現在排隊，明天早晨能看上病就不錯。法新社說，在這家醫院入口處，病人排着長隊，耐心等待着。有人配備了塑料板凳，還有人搬來長椅。在新冠病毒疫情爆發中心的武漢，大量病人選擇看急診，想要先弄清自己是否染上新冠病毒。

可是醫院人手看來不足。一名60歲的女病人說，護士們都很勇敢，可是管理真的混亂。這位等了5小時才看到醫生的婦女表示，自己算是有運氣的。幾分鐘後，一位老年男子怒罵起來，他說，花了一整天，白等了，醫院沒有空病床，打發他回家。

中共黨報《人民日報》衛生委員會也承認武漢的醫院都已飽和。而且人群聚集更容易傳染病毒。武漢已經開始建造一個有一千病床的臨時醫院，預計2月3日收治病人。

一位30來歲的病患說，可是等那個醫院建成之前，現在各醫院的病床全滿，醫務人員忙不過來，有些藥品缺乏，病人自己湊合。他拿出手機讓大家看一張照片，照片上是一名病人躺在醫院走廊地上，鼻子插着呼吸設備。法新社沒法確認這張照片的真實性。

中國官方今天宣布已有56人死亡，2000人確診感染。多名武漢居民表示，真實的情況要比官方宣布的數字嚴重，因為很多病人沒有車子，無法去醫院。

一名證人向法新社說，很多人都死了，死的太多了，有些屍體一整天沒人管，好像恐怖電影一樣。