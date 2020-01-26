法國政府決定本周包機撤走在武漢的法國僑民

法國政府決定派遣包機協助在武漢的法國僑民返國。法新社援引法國衛生部長布辛周日表示，法國包機武漢撤僑行動將在本周中旬進行。新型肺炎全球蔓延，多國都計畫從武漢撤走公民。美國的撤僑行動將在周二進行。

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法國衛生部長布辛周日參加了總理菲利普主持的內閣會議後向媒體表示，法國此次撤僑決定是取得中國政府同意後做出的。接回法國駐武漢僑民的整個行動由一個專門的醫務團隊負責監察。布辛說，在武漢的法國僑民如果願意都可被接回來。被從武漢接回法國的人員將在一個接待中心觀察14天。

據布辛估計，包機遣返的法國僑民人數可能在幾十到幾百人。法國在當地的領事館正在統計希望返回法國者人數。

法國衛生部長在周日的記者會上還表示，繼法國出現三宗新型冠狀病毒感染個案後，到目前還沒有出現新的感染病例，但有6宗疑似感染個案正在等待檢查結果。這6人與正在巴黎及波爾多醫院接受治療的三名新型冠狀病毒感染者沒有過接觸。

法國有關部門已經找到幾位曾經與感染新型病毒者接觸過的人，並告知他們留在自己家中，並自我觀察是否出現發燒咳嗽等癥狀。

布辛再次呼籲有疑似感染新型病毒的人士直接撥打專號電話15，不要去急診或醫院。她並說，買口罩“完全沒有用”。

新型肺炎全球蔓延，除法國外，多國都計畫從武漢撤走公民。

美國駐武漢市的領事館將在周二安排包機，撤走在當地的外交官員和部分美國公民。

美國駐北京大使館周日發出通告，將會接載美國公民飛返三藩市。通告表示，受到機位限制，如果沒有足夠座位，面對新型冠狀病毒有較大風險的美國人會優先獲安排機位。

英國政府正研判會否用飛機接走在湖北省的英國公民。脫歐事務大臣柏建熙說，湖北的疫情快速變動，英國外交部正與中國當局商議。英國外交部已呼籲國民不要去湖北，促請在當地的英國公民儘快離開。

