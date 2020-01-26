研究：武漢肺炎病毒1傳2至3人或以上 惡比沙士 鍾南山稱快臨床試新藥

多名傳染病專家經研究分析後推斷，武漢肺炎新冠狀病毒可人傳人廣泛傳播，傳染力由「2」至「3+」，即一名病人可傳染兩人至三人或以上的緊密接觸者。香港大學李嘉誠醫學院長梁卓偉形容，武漢新型冠狀病毒的傳播力不比沙士弱，如沒有防疫措施，患者數目在一星期內至少會倍增。

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美國哈佛大學流行病學者丁博士(Dr. Eric Feigl-Ding)昨(25日)天引述初步估算稱，武漢新型病毒的傳染力是3.8，形容是熱核級別的瘟疫。他其後引述英國倫敦皇家學院的最新版的第三份研究報告指，該病毒的傳染力估算是2.6，即一人染病可傳染2.6人，情況極壞，疫情將難以遏止。他又引述報告作者費格遜(Neil Ferguson)25日在推特上說，儘管中國和其他國家已非常努力，但大家須有準備，「遏止這病毒可能是不可能的」。

在香港，香港大學醫學院院長梁卓偉昨在政府記者會上指出，新病毒的「基本繁殖率」(繁殖率是英文的直譯，即傳染力)是「2」，即每名病人平均傳播予兩名緊密接觸者，與2003年沙士(SARS，中國大陸譯作非典)病毒繁殖率相若，料新病毒傳播力不比沙士弱；而當年豬流感基本繁殖率約為「1.4－1.5」，比率較新病毒低，但當年感染數字四天便已倍增，因此，今次疫情嚴峻，不容忽視。

死亡率方面，梁卓偉引述專家推斷，武漢肺炎死亡率達14%，即每7至8人便有一人死亡，而沙士死亡率則為17%。

他呼籲市民勤洗手、打噴嚏、咳嗽要按住口鼻，及戴口罩，又指佩戴眼鏡有助阻隔飛沫，建議市民在人口密集地方佩戴眼鏡或平光鏡。中國專家組成員王廣發醫生早前到武漢了解疫情時，懷疑病毒循眼角膜令他受感染。

另一方面，武漢肺炎至今未有針對性的治療藥物是另一個令人憂慮的問題，但中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山前(24日)天透露，有幾種已確認安全的藥物準備用於臨床治療，但具體療效需進一步觀察，呼籲市民在春節期間注意防護。

他強調，疫情未算在全國爆發，現時最有效的防控手段是「早發現早隔離」，令受感染人數減少，亦可削弱出現「超級傳播者」的機會。