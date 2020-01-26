香港提升疫情應對至最高級別 被批過慢過少

港府在武漢封城三天後終於宣布，把香港應對新型傳染病的應變級別提升至最高的「緊急」級別，並宣布無限期暫停香港來往武漢航班和高鐵，並「儘快」擴大中國內地入境人士填寫健康申報表的措施至所有口岸。不過，港府仍然拒絕「封關」以便從源頭堵截輸入個案，認為是「不適宜和不切實際」。輿論普遍批評港府防疫反應遠遜同屬特區的毗鄰城市澳門，傳染病專家何柏良認為，當局的措施可更積極和進取，例如明確禁止湖北疫區人士來港或實施封關。

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特首林鄭月娥昨(25日)天從瑞士達沃斯返抵香港，舉行跨部門會議後於下午召開記者會宣布，提升香港應對新型傳染病至最高級別，她否認香港反應慢與她沒有提早瑞士行程返港有關。

隨着應變級別提升，港府宣布六項措施，除上述兩項措施外，還包括延長中小學及幼兒園農曆新春假期至2月17日；取消近日大型公眾活動，例如下月舉行、有7萬人參與的馬拉松賽事和新春酒會及元宵晚會；設法增加香港的口罩供應，並就此致函國務院，要求提供相關協助；以及研究落實離境人士體溫檢測等。

民間方面，迪斯尼公園和海洋公園今天起暫停開放，直至另行通告。另外，全港各大學亦宣布，會延長春節後複課時間至2月17日，期間，部分院校會改以計算機授課。

不少評論均認為林鄭月娥公布的應變措施丸少太遲，指澳門早在上周四(23日)已在所有口岸實施出入境管制，發燒者不得離境，入境者亦必須探熱及填寫健康申報表；亦早已決定取消所有新年慶祝活動，甚至不排除關閉主要稅收來源的賭場。

至於要求中國政府增加供應口罩更令人大惑不解，認為中國比香港更有需要；而令港府尷尬的是，澳門政府昨晚深夜公布，應珠海要求，澳門會描調5萬個口罩給珠海醫生應對疫情。澳門強調，這不會影響向澳門市民派發口罩的計畫。

封關爭議不停

面對不少大陸人士涌港求醫，加重香港醫療體系負擔和疫症傳染機會，政黨和醫護組織均提出「封關」以堵截傳染源頭，部分醫護組織更揚言，若不「封關」，年初四後可能採取工業行動，不過，港府到昨天仍然拒絕「封關」，特首林鄭月娥表示，貿然將內地和香港的往來截斷是不適宜和不設實際的，因為他們可以經其他地方轉折到香港，強調決定沒有考慮政治等在內的其他因素。她又呼籲醫護人員齊心抗疫，若擔心工作量和裝備不足，應該開心見誠商量，而不是採取激烈行動和對抗態度。

出席同一記者會的港大醫學院院長梁卓偉亦支持港府的不封關決定，指香港沙士、禽流感及豬流感時期亦沒有封關，而封關亦不能只禁止某些旅客或針對某個特定地方，而是禁止所有人出入境香港，現時實無如此需要。

不過，同屬港大的感染及傳染病中心總監何柏良被問及港府最新應變措施時指出，港府措施可以更積極，並繼續支持封關，他接受傳媒訪問和在臉書上指出，非常時期須用非常手段，封關是上策，更是單一及最有效的措施。他指出，港府剛公布的防疫措施，根本未準備就緒，再加上口罩供應不足，若未能有效阻截高風險人士來港，香港出現人傳人的風險將提高。他建議，港府應發出通告，表明不會批准證件上寫有來自湖北省的人士來港，

他續稱，待疫情穩定和香港官員睡醒，以及有足夠口罩和酒精搓手液給市民使用後，才放寬措施，這才叫從嚴防疫。