500萬人離開武漢 法國僑民不想疏散

這是Remy et Jonathan,一些同他們一樣生活在武漢的法國僑民，沒有離開武漢的願望。

他們生活的城市被封鎖，儘管已經有好多個國家宣布疏散本國僑民的措施，包括他們自己的國家，但是在這座城市工作的法國人並不願意離開武漢。

廣告 繼續瀏覽後續

中國最新公布的數據顯示，已有56人死於武漢肺炎，2000多人確診，根據武漢市長周先旺26日的最新說法，冠狀肺炎恐在武漢市再增加1000例。按照他的說法，已有500萬人離開，900萬人留守，但是法新社26日發自當地的報道說，法國僑民無意離開，他們說，“我們的生活就在這裡。”

在武漢生活八年的Remy平靜地表示，“我們全在這裡，就目前而言，我們都很好”。當然，這位33歲的年輕人承認，疫情可能會越來越嚴重，要當心才是。

中國衛生當局周日表示，武漢肺炎比非典更具傳染性，但是，Remy表示：“用不着恐慌”。他認為，在社交網絡流行的大量信息是“錯誤的”。

他的朋友Jonathan解釋，他們會從法國駐武漢領事館那裡，從網絡僑民圈以及媒體那裡得到許多信息，這位32歲的電腦專家表示：“沒有理由擔心”。

Erica Davis笑着說：”在法國的家人從媒體聽到看到各種各樣的消息，他們更擔心我的處境“，他在武漢教授英國歷史，已經在這座中部大城市生活許多年了。

這位年輕女子表示，在武漢已經確診了上千例新冠狀病毒，但是與這座城市的1100萬人口相比，“這算什麼，大海中的一滴水。”

美國希望星期二疏散在武漢的美國全部外事人員及家屬，以及部分美國公民，法國政府表示正在部署疏散計畫，預計第一步將把從武漢疏散的法國僑民轉移到300公里以遠的長沙，首先隔離14日。

Jonathan說，”我不希望離開武漢，我們的生活就在這裡“，他覺得從一座城市轉移到另外一座城市的旅館，沒什麼意義。

自從武漢封城後，武漢人每日的生活被打亂，周日起，私車也被禁止行使。

Jonathan認為，“應該好好想想，分析一下處境，隔離在屋子裡四五天，一點都不嚴重，比住院要好”。

Remy補充，“就目前而言，我們一點也不擔心，就是有點煩”。