NBA傳奇科比·布萊恩特乘坐直升機墜機 巨星隕落享年41歲

美國洛杉磯時間周日早上，已退役的NBA著名傳奇科比·布萊恩特(Kobe Bryant)所乘坐的私人直升飛機，在加利福尼亞州卡拉巴薩斯市墜毀，機上包括科比本人及他二女兒吉亞娜在內的5人全部遇難，科比享年41歲。

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科比乘坐的私人直升飛機在加州的卡拉巴薩斯市失事墜毀，緊急救援人員在事發後迅速趕到現場，但飛機上的五人全部遇難。飛機落地後現場燃起大火，不過，科比的妻子瓦妮莎並沒有在失事的飛機上。有目擊者稱，直升機墜機前，引擎曾發出異響，但飛機的失事的具體原因目前還在調查中。與此同時，根據TMZ的最新消息，科比的二女兒吉亞娜也在這架飛機上不幸遇難。消息人士還透露指，這起飛機事故發生時，科比正帶着吉亞娜去打一場比賽。飛機上還有另一位球員和家長。吉亞娜是科比的二女兒，今年才13歲，她已經是一位非常出色的籃球運動員，被認為是科比家族的傳人。事實上，科比習慣在洛杉磯等地採用直升飛機出行多年，以此幫助他節省堵車麻煩和儲存時間，其在球員時期就經常乘坐直升機在住家和母隊球館間往返。

官方表示，火勢已被控制，該地區沒有房屋，也沒有道路受到影響。發生事故的是一架Sikorsky S-76直升機，根據現場傳出的視頻和照片可以看到，科比等人乘坐的直升機在建築後的半山腰上墜毀。科比和妻子瓦妮莎一共育有四個女兒，他們最小的女兒還不到1歲。就這一突發噩耗，整個NBA圈子為之震驚，球星們紛紛表示不願意接受，只希望“這一切都不是真的”。同樣退役的前熱火隊球星韋德在社交媒體上寫道：“不，求求你，上帝，告訴我這不是真的！”波士頓凱爾特人傳奇保羅-皮爾斯寫道：“現在發生的事情並不是真的！”曾是科比湖人隊友的林書豪表示：“哦，不要……生命實在太寶貴了。RIP，科比”等。

另在NBA方面，據美國知名籃球記者克里斯-曼尼克斯透露稱，他從知情人那裡得到消息，現在聯盟仍在討論要如何安排今天的比賽。另一知名記者基斯-史密斯也介紹指，今天火箭和掘金的比賽仍將按照原來的計畫繼續打，而隨後這一信息也得到證實，目前比賽在進行中，但在賽前，現場進行了默哀儀式。史密斯稱，就取消比賽的設想來說，不太現實，因為幾場比賽都是在這一震驚消息曝出後不久的時間就要開打的，現場球館裡已經全是人，很難清空，所以基本上比賽是按照計畫進行。洛杉磯湖人隊的官方聲明則寫道：“我們可以確認，科比-布萊恩特今日，因直升飛機事故去世，整個湖人大家庭希望支持他的家庭和朋友。安息吧，科比。”

美國總統特朗普並於當天在推特上回應科比去世消息。他說：“有報道稱，籃球巨星科比·布萊恩特和另外三人在加利福尼亞的直升機失事中喪生。這真是個可怕的消息！”科比1978年8月23日，出生於美國賓夕法尼亞州費城，綽號“黑曼巴”/“小飛俠”（中國球迷早期綽號），是前NBA球員喬·布萊恩特的兒子。科比幼年時父親攜帶家人遠赴歐洲打球，因此他也在法國短期生活過，並在意大利度過了大多數的童年。高中時，他重新回到美國讀書，並開始展現出其優異的籃球天賦。科比隨後在1996年NBA選秀中，於第1輪第13位被夏洛特黃蜂隊選中，後被交易至洛杉磯湖人隊，整個NBA生涯（1996年-2016年）全部效力於湖人隊。在這隨後的20年中，他曾五次獲得NBA總冠軍，兩次獲得總決賽“MVP”，兩次獲得奧運冠軍，並在美國和中國及其他世界各地的球迷心中留下了深刻的一筆。

除了其過人的天賦外，科比在一生中所展現出令人印象深刻的自律和刻苦不放棄精神激勵了一代人追逐和實現自己的夢想。曾經有記者問及科比的成功之道時，他反問“你見過凌晨四點的洛杉磯嗎？”在天賦之外，憑藉努力，成就了NBA歷史上的優秀明星，也成就了優秀的投資者科比。除了商業，科比還是一個優秀的製作人。2017年3月，科比自導自演的動畫短片《Musecage》發布。2017年4月，科比參與製作並配音的動畫電影《親愛的籃球》首映，這部影片的創作靈感來自於科比在2015年發表的那封退役信，那篇文章的名字就叫做《親愛的籃球》。這部影片取得巨大成功，獲得奧斯卡金像獎最佳動畫短片獎。世事難料，2020年1月26日，“Mamba out”，科比以一場意外和世界告別。